ЛЮБОВЬ! ⟩ Известная модель Кармен Педару опубликовала фото, смотреть на которое можно вечно

В 2012 году Педару вышла замуж за итальянца Риккардо Руини, а в 2018 году сообщила, что их брак расторгнут. «Я приезжала туда, где он был, а он приезжал туда, где я была, все было супер», - так охарактеризовала модель свое замужество.