Ср, 19.02.2020
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ЛЮБОВЬ! ⟩ Известная модель Кармен Педару опубликовала фото, смотреть на которое можно вечно

Кармен Педару

ФОТО: Erlend Štaub

Модель Кармен Педару (29) поделились с подписчиками в Instagram трогательным кадром: на фото она и ее любиый мужчина Денер Яанимаа (30), пишет Elu24.

Черно-белую фотографию Педару подписала коротко, но емко: «Я люблю тебя».

Любимый мужчина Педару Денер Яанимаа - гандболист эстонской сборной, который играет за московский «Спартак» с февраля этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love you! ❤️

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В 2012 году Педару вышла замуж за итальянца Риккардо Руини, а в 2018 году сообщила, что их брак расторгнут. «Я приезжала туда, где он был, а он приезжал туда, где я была, все было супер», - так охарактеризовала модель свое замужество.

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