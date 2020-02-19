ЛЮБОВЬ! ⟩ Известная модель Кармен Педару опубликовала фото, смотреть на которое можно вечно

Модель Кармен Педару (29) поделились с подписчиками в Instagram трогательным кадром: на фото она и ее любиый мужчина Денер Яанимаа (30), пишет Elu24.
Черно-белую фотографию Педару подписала коротко, но емко: «Я люблю тебя».
Любимый мужчина Педару Денер Яанимаа - гандболист эстонской сборной, который играет за московский «Спартак» с февраля этого года.
В 2012 году Педару вышла замуж за итальянца Риккардо Руини, а в 2018 году сообщила, что их брак расторгнут. «Я приезжала туда, где он был, а он приезжал туда, где я была, все было супер», - так охарактеризовала модель свое замужество.