Пн, 17.02.2020
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УМЕЕТ ЖЕ! ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, что нашла новую любовь за полтора месяца

Бригитте Сюзанне Хунт танцует

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Эстонская светская львица и самая сексуальная радиоведущая страны Бригитте Сюзанне Хунт объявила о том, что нашла новую любовь и счастлива, пишет Elu24.

Неунывающая блондинка опубликовала в своем Instagram чувственное видео и призналась, что ее новая любовь в жизни - бачата. Вот уже полтора месяца.

На фото Бригитте танцует, и она написала, что видео - своеобразный отчет о проделанной работе вместе со своим тренером по танцам Индреком Мяги. «Как вам это нравится?» - спрашивает красотка поклонников.

Подписчики не поскупились на эмоции, отметив жизнерадостность, сексуальность тела, несомненный талант и красоту Бригитте Сюзанне Хунт. 

Бачата - это карибский танец, пришедший к нас из экзотической Доминиканской Республики.

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