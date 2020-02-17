УМЕЕТ ЖЕ! ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, что нашла новую любовь за полтора месяца

Неунывающая блондинка опубликовала в своем Instagram чувственное видео и призналась, что ее новая любовь в жизни - бачата. Вот уже полтора месяца.

На фото Бригитте танцует, и она написала, что видео - своеобразный отчет о проделанной работе вместе со своим тренером по танцам Индреком Мяги. «Как вам это нравится?» - спрашивает красотка поклонников.

Подписчики не поскупились на эмоции, отметив жизнерадостность, сексуальность тела, несомненный талант и красоту Бригитте Сюзанне Хунт.