УМЕЕТ ЖЕ! ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, что нашла новую любовь за полтора месяца

Эстонская светская львица и самая сексуальная радиоведущая страны Бригитте Сюзанне Хунт объявила о том, что нашла новую любовь и счастлива, пишет Elu24.
Неунывающая блондинка опубликовала в своем Instagram чувственное видео и призналась, что ее новая любовь в жизни - бачата. Вот уже полтора месяца.
На фото Бригитте танцует, и она написала, что видео - своеобразный отчет о проделанной работе вместе со своим тренером по танцам Индреком Мяги. «Как вам это нравится?» - спрашивает красотка поклонников.
Подписчики не поскупились на эмоции, отметив жизнерадостность, сексуальность тела, несомненный талант и красоту Бригитте Сюзанне Хунт.
Бачата - это карибский танец, пришедший к нас из экзотической Доминиканской Республики.