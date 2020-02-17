ГЛАВНЫЕ ВЕЗУНЧИКИ ВЕСНЫ ⟩ Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака

По словам Глобы, счастливчиками наступающего периода станут Овны. Представители этого знака Зодиака смогут пополнить свой бюджет, так как весна постарается сделать все возможное, чтобы обогатить их. Однако важно понять, что везти вам будет не всегда, и для обеспечения светлого будущего Овнам предстоит как следует потрудиться. Тем не менее, все, за что вы серьезно возьметесь, позволит вам забраться на вершину.

Раки также добьются большого успеха весной 2020 года. Для этого им придется много трудиться, а также рискнуть. Такой авантюрный шаг позволит вам изменить свою жизнь к лучшему и заняться тем, о чем вы давно мечтали. Время подходит для развития бизнеса и реализации идей. Вам необходимо разнообразить свою жизнь.