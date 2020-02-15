Лолите Милявской стало плохо сразу после концерта

«На День влюбленных я получила от своего мужчины в подарок кольцо с бриллиантом. Что подарила в ответ? А ничего. Больше никаких подарков мужчинам. Знаете, если мужчина самодостаточный, ему хватит и одеколона на праздник», — заявила певица, отвечая на вопросы журналистов.

После этих слов певицу одолел сильный кашель. Лолита попросила воды, однако легче ей не стало. Сама она предположила, что у нее случился приступ аллергии. Как сообщает издание, артистка резко прервала интервью и пошла в сторону гримерки, но остановилась у лестницы артистического фойе. К ней сразу подбежали помощники и оказали первую помощь. Позже представители певицы успокоили журналистов, заявив, что лекарства от аллергии у Лолиты с собой.