ВИДЕО ⟩ Жертвы плохого секса всегда женщины. Кинки, шибари и БДСМ для тех, кому всегда мало

В ходе выпуска журналисты «Редакции» пообщались с рядом людей, связанных с этой индустрией. Среди них - секс-блогер Мария Чеснокова и мастер флагелляции Николай.

Кто такой мастер флагелляции?

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Больше внимания было заострено на втором госте и на его роде деятельности. По словам Николая, мастер флагелляции (проще говоря - порщик) - человек, который порет.

Разбираемся в терминах: кинки, кинк и БДСМ

Что такое кинки-вечеринка?

"Вечеринка, где секс - одна из центральных образующих частей всего мероприятия. Если убрать секс - по сути, вечеринки не будет", - пояснил Николай значение термина, назвав это мероприятие чистой секс-вечеринкой.

Что такое кинк-вечеринка?

Термин, который отличается всего на одну букву, имеет немного другое значение. Секс здесь, скорее, уступает атмосфере.

"Они [кинк-вечеринки] не про секс, а про практики, акцент на БДСМ. То есть они собираются там, чтобы изучать боль, практиковать различные истории в тематике БДСМ. Там секса нет, либо он в специальных зонах", - пояснила блогер Мария, отметив, что секс там не очень приветствуется.

Отличается ли от БДСМ-вечеринки?

По словам Николая, БДСМ больше задаёт тон секс-вечеринке.

"На такой вечеринке больше практик. Она больше подготовлена для того, чтобы заниматься различными практиками - шибари, флагелляцией, депривацией, доминированием и прочим", - отметил мастер флагелляции.

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Журналист поговорил с организаторами кинки-вечеринок в России Таисией и Татьяной. Девушки начали активно заниматься организацией таких мероприятий, поскольку не могли найти вечеринку наподобие таких, которые есть в Берлине и Париже. По их словам, в России эти мероприятия были другими: ни музыка, ни атмосфера не возбуждали. Также нередко девушки приходили на подобные вечеринки только ради партнера или по ряду других причин. Таисия и Татьяна избегают такого.

А на кинки обязательно заниматься сексом?

Таисия ответила на этот вопрос отрицательно:

"У нас нет такого, что ты пришёл на вечеринку и обязан заняться сексом как в свингер-клубе или вообще с кем-то знакомиться. Кинки-вечеринка - это некая атмосфера, чем ты можешь воспользоваться, если есть желание".

Согласно её словам, на таких мероприятиях может быть много пар. Они приходят по разным причинам: кто-то хочет просто, чтобы другие посмотрели, кто-то - познакомиться и найти третьего человека в пару.

Что такое шибари?

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Для большинства, кто хоть отдаленно слышал о данной практике - это связывание людей на каких-то палках. Мастер шибари Никита Кит рассказал журналистам, что это веревочный бандаж - ограничение подвижности с какой-то целью. В данном случае с помощью веревки и с использованием традиционных японских элементов.

Никита поведал о корнях шибари, рассказав, что в 20-м веке после Второй мировой войны для развлечения американцев и создания порнографии "начали связывать красиво женщин, снимать и продавать это на западный рынок".