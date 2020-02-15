ВИДЕО ⟩ Жертвы плохого секса всегда женщины. Кинки, шибари и БДСМ для тех, кому всегда мало

Журналист и автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров и его команда в новом выпуске рассказали о секс-индустрии со специальными местами и людьми, которые готовы помочь исполнить практически любые желания тех, кому недостаточно обычного секса дома. Об этом пишет Русский TVNET.
В ходе выпуска журналисты «Редакции» пообщались с рядом людей, связанных с этой индустрией. Среди них - секс-блогер Мария Чеснокова и мастер флагелляции Николай.
- Кто такой мастер флагелляции?
Больше внимания было заострено на втором госте и на его роде деятельности. По словам Николая, мастер флагелляции (проще говоря - порщик) - человек, который порет.
Разбираемся в терминах: кинки, кинк и БДСМ
- Что такое кинки-вечеринка?
"Вечеринка, где секс - одна из центральных образующих частей всего мероприятия. Если убрать секс - по сути, вечеринки не будет", - пояснил Николай значение термина, назвав это мероприятие чистой секс-вечеринкой.
- Что такое кинк-вечеринка?
Термин, который отличается всего на одну букву, имеет немного другое значение. Секс здесь, скорее, уступает атмосфере.
"Они [кинк-вечеринки] не про секс, а про практики, акцент на БДСМ. То есть они собираются там, чтобы изучать боль, практиковать различные истории в тематике БДСМ. Там секса нет, либо он в специальных зонах", - пояснила блогер Мария, отметив, что секс там не очень приветствуется.
- Отличается ли от БДСМ-вечеринки?
По словам Николая, БДСМ больше задаёт тон секс-вечеринке.
"На такой вечеринке больше практик. Она больше подготовлена для того, чтобы заниматься различными практиками - шибари, флагелляцией, депривацией, доминированием и прочим", - отметил мастер флагелляции.
Журналист поговорил с организаторами кинки-вечеринок в России Таисией и Татьяной. Девушки начали активно заниматься организацией таких мероприятий, поскольку не могли найти вечеринку наподобие таких, которые есть в Берлине и Париже. По их словам, в России эти мероприятия были другими: ни музыка, ни атмосфера не возбуждали. Также нередко девушки приходили на подобные вечеринки только ради партнера или по ряду других причин. Таисия и Татьяна избегают такого.
- А на кинки обязательно заниматься сексом?
Таисия ответила на этот вопрос отрицательно:
"У нас нет такого, что ты пришёл на вечеринку и обязан заняться сексом как в свингер-клубе или вообще с кем-то знакомиться. Кинки-вечеринка - это некая атмосфера, чем ты можешь воспользоваться, если есть желание".
Согласно её словам, на таких мероприятиях может быть много пар. Они приходят по разным причинам: кто-то хочет просто, чтобы другие посмотрели, кто-то - познакомиться и найти третьего человека в пару.
- Что такое шибари?
Для большинства, кто хоть отдаленно слышал о данной практике - это связывание людей на каких-то палках. Мастер шибари Никита Кит рассказал журналистам, что это веревочный бандаж - ограничение подвижности с какой-то целью. В данном случае с помощью веревки и с использованием традиционных японских элементов.
Никита поведал о корнях шибари, рассказав, что в 20-м веке после Второй мировой войны для развлечения американцев и создания порнографии "начали связывать красиво женщин, снимать и продавать это на западный рынок".
Мастер со своей девушкой Ульяной наглядно показали, как шибари выглядит на практике:
На вопрос журналиста о том, обязательно ли человек, которого связывают, должен быть раздет, Кит ответил, что это совсем не обязательно, главное - избегать одежды с косточками (лифчик), заклепок, твердых деталей и грубых тканей.
- Секс-тусовки - это измена?
Пивоваров задал этот вопрос основательницам кинки-вечеринок. Таисия ответила предельно честно:
"Мне кажется, что те, кто ходит на кинки-вечеринки, изменяют меньше и реже своим партнерам, чем те, кто избегает таких мероприятий. В парах, которые ныкаются, гораздо больше измен, чем в тех, которые открыто и честно готовы обсуждать друг с другом какие-то правила. Если вы договорились, что для вас это не измена, то ее и не было". По мнению девушек, измена - это когда нарушаешь договоренности.
- Тантрический секс
«Редакция» затронула и эту тему, поговорив с людьми, которые не просто этим занимаются, но и учат других - Рустамом и Серафимой Сафиными, основателями школы тантрического секса. В разговоре с журналистами супруги поговорили о стереотипах вокруг данной сексуальной практики.
Однако, как отметила Серафима, по сути, это обычный секс, но с более крутыми результатами. Основатели школы отметили, что чаще к ним приходят заниматься девушки. По мнению Серафимы, жертвы плохого секса - всегда женщины.
Подробнее о вышеупомянутых темах можно узнать в выпуске.
Среди других тем выпуска:
- сколько зарабатывают почасовые отели;
- нормально ли заниматься сексом с куклой;
- разговор с русским Хью Хеффнером Серегой Ли;
- можно ли заниматься сексом, не занимаясь им.
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