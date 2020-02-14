Лобода настолько странно танцевала во время концерта, что зрители испугались за ее состояние (ВИДЕО)

Лобода оказалась в центре внимания после того, как выступила на Big Love Show в Москве. Певица исполнила настолько странный танец, что фанаты остались в недоумении. На кадрах видно, что 37-летняя звезда не попадает в ритм и словно бьет себя по голове, а следом пытается балансировать на одной ноге. Задача оказалась не из легких, но дальше — больше. Певица пытается задрать ногу всё выше и выше, шатаясь при этом на высоких каблуках и чуть не падая, пишет Life.ru.

Некоторые пользователи сравнили Лободу с Димой Биланом, чьё неадекватное поведение во время концерта в Самаре попало на камеры в сентябре прошлого года. Позже певец признался, что в этот день перебрал с алкоголем, и извинился за случившееся, устроив в городе повторное выступление, сообщает "Стархит". Поклонники считают, что в случае с Лободой могло произойти то же самое.

Стоит также отметить, что в последнее время Лобода часто жаловалась на то, как концертная деятельность сказывается на её здоровье. Женщина показывала фото истёртых ног и делилась тем, что у неё нет и свободной минутки.