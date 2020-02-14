ОТЧАЯННЫЕ И ОБНАЖЕННЫЕ ⟩ Ксения Собчак с подругами оголили грудь

38-летняя Ксения Собчак решила оригинально поздравить поклонников с Днем всех влюбленных. Теледива опубликовала в микроблоге снимок, на котором запечатлена вместе с подругами — певицей Глюк'oZой и ювелиром Яной Расковаловой. Эффектные блондинки предстали в кадре оголенными по пояс. «Отчаянные и отчаявшиеся». Моя валентинка», — подписала Ксюша.

Откровенный снимок, очевидно, был сделан во время январского отпуска звезд на Мальдивах. Уже тогда подруги будоражили фанатов пляжными кадрами, которые делал возлюбленный Собчак — Константин Богомолов. Оказалось, что и новая публикация дело рук режиссера. Именно он практиковал свои навыки эротического фотографа на супруге и ее подругах. «Ой, девочки, порадовали»; «Круто. Очень красивые девушки», — довольны пользователи Сети.

Впрочем, были те, кто быстро напомнил ведущей о ее недавних возмущениях относительно женщин, которые даже в возрасте «за 40» не перестают публиковать свои откровенные фотографии. «Давно заметила по фоткам в Instagram — чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки, — негодовала ранее Собчак. — Причем, если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ — это уже выглядит как отчаянный призыв: «Хоти-хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?»