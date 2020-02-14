«Ты — наша королева!»: Рианна порадовала поклонников пикантными фото

На кадрах — звезда поп-сцены, позирующая в различных кружевных комплектах с подвязками. Прекрасные формы артистки прикрывает лишь нежно-розовый фатин. Несмотря на то, что поклонники Рианны давно привыкли к ее откровенным снимкам, они снова и снова приходят в восторг от свежих фото.