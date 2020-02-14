«Ты — наша королева!»: Рианна порадовала поклонников пикантными фото

31-летняя певица Рианна опубликовала снимки с пикантной фотосессии для рекламной кампании собственного бельевого бренда Savage x Fenty. Съемку приурочили ко Дню святого Валентина — празднику всех влюбленных, пишет Пятый канал.
На кадрах — звезда поп-сцены, позирующая в различных кружевных комплектах с подвязками. Прекрасные формы артистки прикрывает лишь нежно-розовый фатин. Несмотря на то, что поклонники Рианны давно привыкли к ее откровенным снимкам, они снова и снова приходят в восторг от свежих фото.
Я — твой!
Ты — наша королева!
— пишут в комментариях восхищенные фанаты.
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Есть вероятность, что праздник певица отметит не одна. Как сообщает Сплетник, спустя несколько месяцев после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем Рианна все чаще появляется на публике с рэпером A$AP Rocky. Однако звездная пара пока не подтвердила слухи о романе.