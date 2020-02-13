СМОТРИ ⟩ Каким был советский Таллинн в 80-е? Сказочный видеотур в прошлое, аж дух захватывает!

«Жил в Ласнамяэ в 80-е, начале 90-х. Улица Юмера. Взрывали там карьер, помню, аж весь дом дрожал. Речка Пирита рядом была, летом бегали к ней, рыбачили. У бабушки с дедом огород был у аэропорта. Над огородом самолёты на посадку заходили, низко. Автобус туда помню ходил 15-й. А в аэропорт 22-й. На 35-м до Виру добирались. Длинный был маршрут у него. Родственники и друзья остались там, а я в России. Таллинн отличный, спокойный, красивый город. И единственное, что там всегда напрягало, это климат. Очень счастлив, что жил там. Автору за фото спасибо огромное. Посмотрел, вспомнил с удовольствием!» - прокомментировал пользователь Geni4aR.

ФОТО: Youtube, скриншот видео

Как можно узнать из видео, билет на трамвай в то время стоил три копейки. А перед зданием МИДа в Таллинне стоял памятник Ленину. Эскалаторы в городе были такие же, как сейчас в московском или петербургском метро. А отели «Олимпия» и «Виру» стали первыми высотками в городе после церкви Олевисте. В то время было очень мало автомобилей и не было ни компьютеров, ни смартфонов, и улицы были полны людей, а советские дети играли во дворе куда более охотно, чем современное поколение.