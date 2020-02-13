ВИДЕО ⟩ «Вези меня, мразь»: участница конкурса красоты избила таксиста

Еще пару дней назад имя Яны Даньковой было известно только посетителям фитнес-клуба, где она работала. Теперь же девушка стала настоящей звездой Сети, и все благодаря истерике, которую бывшая модель закатила таксисту, не пожелавшему отвезти ее в нужное место.

На видео, попавшем в Сеть, Яна кричит матом и угрожает водителю, что ему не поздоровится. «Вези меня на место, мразь. Меня люди ждут. Вези меня, тварь, а иначе я позвоню друзьям. Ты специально это делаешь? Я же говорю, что спешу», — заявляла Данькова, попутно избивая таксиста.

Сам водитель вел себя довольно спокойно. Он попросил агрессивную пассажирку покинуть салон, но она еще долго требовала отвезти ее по указанному адресу. Сама Яна сначала подтвердила журналистам, что у нее случился неприятный инцидент с водителем, но потом отказалась от своих слов. Сейчас девушка не комментирует инцидент.