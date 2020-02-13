ВИДЕО ⟩ «Вези меня, мразь»: участница конкурса красоты избила таксиста

В Сети появилось видео, на котором некая девушка кричит на таксиста, а потом начинает бить его. Довольно быстро пользователи выяснили, что участницей инцидента стала фитнес-тренер Яна Данькова, проживающая в Москве. Об этом пишет Starhit.ru.
Еще пару дней назад имя Яны Даньковой было известно только посетителям фитнес-клуба, где она работала. Теперь же девушка стала настоящей звездой Сети, и все благодаря истерике, которую бывшая модель закатила таксисту, не пожелавшему отвезти ее в нужное место.
На видео, попавшем в Сеть, Яна кричит матом и угрожает водителю, что ему не поздоровится. «Вези меня на место, мразь. Меня люди ждут. Вези меня, тварь, а иначе я позвоню друзьям. Ты специально это делаешь? Я же говорю, что спешу», — заявляла Данькова, попутно избивая таксиста.
Сам водитель вел себя довольно спокойно. Он попросил агрессивную пассажирку покинуть салон, но она еще долго требовала отвезти ее по указанному адресу. Сама Яна сначала подтвердила журналистам, что у нее случился неприятный инцидент с водителем, но потом отказалась от своих слов. Сейчас девушка не комментирует инцидент.
Как оказалось, скандал произошел из-за завышенной стоимости поездки. Водитель такси долго ждал Яну, и за восемь минут, пока девушка не выходила из подъезда, к сумме поездки прибавилось 57 рублей (0,83 евро). Пассажирка была категорически не согласна с таким раскладом, поэтому и устроила истерику.