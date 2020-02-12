Ср, 12.02.2020
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Андрей Аршавин проигнорировал день рождения маленькой дочери

Аршавин с экс-женой Алисой.

ФОТО: Instagaram

Накануне дочь Андрея Аршавина от Алисы Казьминой Есения отпраздновала день рождения: девочке исполнилось три года, пишет Экспресс газета.

В честь дня рождения дочки Алиса устроила для нее небольшой семейный праздник, на который пригласила родственников. Также Казьмина написала трогательный пост в своем микроблоге, который посвятила дочери. В своем поздравлении она даже упомянула и отца Есении Андрея Аршавина и поблагодарила его за дочку, хотя бывшие супруги совсем не общаются после развода, а футболист не торопится участвовать в воспитании наследницы.

С днем рождения, наша девочка, наша Есеня. Здесь всего один день тебе, а сейчас уже три года! Пусть радость, счастье и любовь по жизни окружают тебя. Мы тебя очень хотели. И спасибо тебе, Андрей, за дочку, она чудо, наше счастье. Ты подарил мне особенную дочь,

— написала Казьмина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К сожалению, сам Андрей Аршавин день рождения дочки проигнорировал. После того как он больше года назад развелся с Алисой, он словно забыл о существовании дочки.

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