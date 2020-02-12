Андрей Аршавин проигнорировал день рождения маленькой дочери

С днем рождения, наша девочка, наша Есеня. Здесь всего один день тебе, а сейчас уже три года! Пусть радость, счастье и любовь по жизни окружают тебя. Мы тебя очень хотели. И спасибо тебе, Андрей, за дочку, она чудо, наше счастье. Ты подарил мне особенную дочь,