ВИДЕО ⟩ В Астрахани учительница занялась сексом с учеником

Снчала в Сеть попала интимная переписка между учителем биологии астраханской школы № 32 и девятиклассником. Скриншоты откровенной беседы оказались в распоряжении 5-tv.ru.

5-tv.ru

Стоит отметить, что на момент публикации материала нет однозначного подтверждения подлинности переписки. Не стоит исключать и тот факт, что неизвестные лица пытаются испортить репутацию педагога — победителя конкурса «Учитель года».

Та самая учительница ФОТО: Соцсети

Громкий сексуальный скандал разгорелся в учебном заведении после того, как в редакцию местного СМИ обратилась женщина и рассказала о якобы интимной связи учителя и ученика. По словам местной жительницы, момент пикантного общения педагога и школьника снят на видео.