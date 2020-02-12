ВИДЕО ⟩ В Астрахани учительница занялась сексом с учеником

В Сеть слили видео, на котором 15-летний ученик и 35-летняя учительница – кандидат педагогических наук и «Учитель года» – похоже, имели «половой контакт» (на видео зафиксированы поцелуи и другие ласки), да еще и прямо в школе. Делом уже занимается Следственный комитет России.
Снчала в Сеть попала интимная переписка между учителем биологии астраханской школы № 32 и девятиклассником. Скриншоты откровенной беседы оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Стоит отметить, что на момент публикации материала нет однозначного подтверждения подлинности переписки. Не стоит исключать и тот факт, что неизвестные лица пытаются испортить репутацию педагога — победителя конкурса «Учитель года».
Громкий сексуальный скандал разгорелся в учебном заведении после того, как в редакцию местного СМИ обратилась женщина и рассказала о якобы интимной связи учителя и ученика. По словам местной жительницы, момент пикантного общения педагога и школьника снят на видео.
Как стало известно 5-tv.ru, директор школы срочно ушла в отпуск и впоследствии написала заявление об увольнении по собственному желанию.