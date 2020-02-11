«Худенькая, как запятая»: похудевшую певицу Адель не узнали на вечеринке

Адель, всегда отличавшаяся пышными формами, изменилась до неузнаваемости, похудев на 45 килограммов. Преображение звезда продемонстрировала на закрытой вечеринке, организованной Бейонсе и Jay-Z, пишет Пятый канал.
Фото с постройневшей артисткой опубликовала на своей странице в Instagram польская телезвезда Кинга Русин. В кадре сама Кинга позирует в серебристом жакете, а Адель запечатлена в блестящем облегающем платье с леопардовым принтом.
Польская телеведущая призналась, что поняла, с кем разговаривает, только когда певица упомянула собственное имя. При этом диалог был невероятно милым. Адель уговаривала Русин снять туфли на высоком каблуке и переобуться в тапочки, которые были у нее на ногах — такие выдавали гостям закрытого мероприятия.
Честно говоря, я ее не узнала, потому что она худенькая, как запятая! Мы разговаривали, смеялись, пока она не произнесла свое имя,
— пишет Кинга.