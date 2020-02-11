РЕДКИЙ КАДР ⟩ Кристина Орбакайте опубликовала домашнее фото с родными

Семейное фото Кристины Орбакайте в домашней обстановке умилило поклонников певицы в Instagram. Наследница Примадонны провела ночь на 10 февраля с дочерью Клавдией и супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, за просмотром трансляции 92-й церемонии вручения премии «Оскар».

Для создания уюта домочадцы сели на диван и укутались в плед. В тепле и удобстве они искренне переживали за любимых актеров и режиссеров. Эти фрагменты Орбакайте выложила в сторис.

Но особенно поклонникам понравился редкий снимок всей семьи. В кадре певица предстала без укладки и макияжа в футболке. Несмотря на это Кристина выглядит молодо и свежо, отметили фанаты. В кадре не видно ее травмированной ноги, но знакомые и преданные фолловеры не забывают о травме и беспокоятся за звезду. Композитор Игорь Крутой в комментариях пожелал ей скорейшего выздоровления.

Кристина Орбакайте с семьей ФОТО: Instagram