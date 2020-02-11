Вт, 11.02.2020
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ОНА БОГИНЯ! ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд в алом платье оголила свои длинные ноги

Лиза Линд

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @lizalindd

Эстонская визажист и путешественница Лиза Линд опубликовала в Instagram очередное восхитившее подклонников фото.

На снимке красавица позирует в платье красного цвета с обнаженным плечами, подол которого раздувает ветер, обнажая ее безупречные ноги. На ногах Лизы - босоножки с ремешками в античном стиле почти до колен.

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

«Унесенная ветром», - подписала фото Линд, отметив, что на улице всего лишь +2. 

Она действительно выглядит как древнегреческая богиня в нашем средневековом городе. Подписчики восторженно оценили образ Лизы и прогосовали лайками.

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