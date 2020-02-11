ОНА БОГИНЯ! ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд в алом платье оголила свои длинные ноги

Эстонская визажист и путешественница Лиза Линд опубликовала в Instagram очередное восхитившее подклонников фото.
На снимке красавица позирует в платье красного цвета с обнаженным плечами, подол которого раздувает ветер, обнажая ее безупречные ноги. На ногах Лизы - босоножки с ремешками в античном стиле почти до колен.
«Унесенная ветром», - подписала фото Линд, отметив, что на улице всего лишь +2.
Она действительно выглядит как древнегреческая богиня в нашем средневековом городе. Подписчики восторженно оценили образ Лизы и прогосовали лайками.