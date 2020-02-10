Ксения Собчак рассказала, как коронавирус затронул ее семью

В ходе беседы с Ксенией Собчак о воспитании трехлетнего сына Платона выяснилось, что недавно он научился считать до 10 не только по-английски и по-русски, но и по-китайски.

Об этом с гордостью заявила мама юного гения.

Сейчас Платон ждет Линдси, которая, к сожалению, застряла в Пекине. Это его учительница по китайскому языку. Надеемся, у нее все хорошо, и она к нам все-таки приедет,

– поделилась Ксения Собчак.

«У нас встал китайский, не можем начать обучение», – посетовала она.

На вопрос Ивана Урганта, зачем ребенку учить еще один иностранный язык, Собчак ответила: «Ну ты представляешь, маленький белобрысый голубоглазый мальчик что-то поет по-китайски. Это же чистый Сорокин!»

После чего она добавила:

Я хочу, чтобы у меня был умный сын. В отличие от меня он сможет быть и красивым, и умным одновременно.

Также Ксения поделилась, что этой зимой Платон впервые встал на лыжи.