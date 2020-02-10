Ксения Собчак рассказала, как коронавирус затронул ее семью

На днях Ксения Собчак стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В студию к Ивану Урганту журналист и телеведущая пришла анонсировать свое новое шоу «Док-Ток», которое стартует на Первом канале уже в понедельник, 10 февраля. Среди прочего гостья шоу поделилась, что бушующий по миру коронавирус косвенно коснулся и ее семьи, сообщает Русский TVNET.
В ходе беседы с Ксенией Собчак о воспитании трехлетнего сына Платона выяснилось, что недавно он научился считать до 10 не только по-английски и по-русски, но и по-китайски.
Об этом с гордостью заявила мама юного гения.
Сейчас Платон ждет Линдси, которая, к сожалению, застряла в Пекине. Это его учительница по китайскому языку. Надеемся, у нее все хорошо, и она к нам все-таки приедет,
– поделилась Ксения Собчак.
«У нас встал китайский, не можем начать обучение», – посетовала она.
На вопрос Ивана Урганта, зачем ребенку учить еще один иностранный язык, Собчак ответила: «Ну ты представляешь, маленький белобрысый голубоглазый мальчик что-то поет по-китайски. Это же чистый Сорокин!»
После чего она добавила:
Я хочу, чтобы у меня был умный сын. В отличие от меня он сможет быть и красивым, и умным одновременно.
Также Ксения поделилась, что этой зимой Платон впервые встал на лыжи.
Видео: Ксения Собчак на шоу «Вечерний Ургант» (07.02.2020)