ПАНОПТИКУМ ⟩ Модель с необъятной грудью размера ZZ взбудоражила соцсети

Популярность в Сети набирает модель с необъятной грудью размера ZZ Фокси Менагери. На ее страницу в Instagram сегодня подписаны 140 тысяч человек. Грудные импланты жительницы Мичигана достигают размера 6,6 тысячи кубических сантиметров, пишет Пятый канал со ссылкой на издание Mail Online.

Фокси Менагери ФОТО: Instagram

По словам 42-летней американки, в юности она была застенчивой. Лечь под нож пластического хирурга она решилась после развода с мужем. Операции помогают ей чувствовать себя свободно и раскованно, а свое отражение в зеркале доставляет удовольствие.

Менагери заявляет, что хочет добиться формы песочных часов. Для этого она планирует увеличить бюст до семи тысяч кубических сантиметров.

Фокси Менагери ФОТО: Instagram

Однако модель признается, что огромная грудь доставляет ей неудобства. Ей трудно готовить еду и нагибаться. Кроме того, она часто падает с лестницы. Подписчики восходящей звезды в соцсетях делятся на тех, кто боготворит ее, и тех, кто советует ей притормозить с пластикой.