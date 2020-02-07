Знаки Зодиака, кому в старости суждено стать самыми удачливыми

Он бьется и стучится во все двери, чтобы хоть как-то выровнять свое благосостояние, но всегда оказывается в проигрыше. В астрологии есть знаки Зодиака, которым постоянно не везет в молодости. Зато в более зрелом возрасте, даже ближе к старости, фарт так и идет им в руки. Кто же они?

Тельцы терпеливо переносят все тяготы жизни. Терпят все невзгоды и лишения, не обронив ни единого скверного слова в адрес своей судьбы. Они работают с утра до ночи, чтобы их семья ни в чем не нуждалась. И только в зрелом возрасте представители знака могут получить возможность жить так, как захотят.

Теперь это не те Тельцы, которые видели только свое место работы и вставали спозаранку. Теперь они смогут позволить себе насладиться всеми благами мира, много путешествуют и имеют возможность помогать своим детям.

Девы, с их невероятно длинным чувством долга, молча делают свою работу. И делают ее лучше всех. Но в течение всей своей сознательной жизни они не видят особых подвижек в финансовом положении и в улучшении условий своего проживания. На представителях знака любят ездить особо пронырливые люди, зная, что Девы безотказны и всегда стараются помочь. Фортуна, видя всю эту несправедливость, постарается все исправить. Заслуженное благосостояние приходит к Девам лишь с годами.

Вот тогда они могут развернуться и позволяют себе то, о чем раньше и подумать не могли.

Весам судьбой положено быть счастливыми и удачливыми. Но ложная скромность и боязнь обидеть постороннего человека заставляют представителей знака не рисковать в делах и бросать самые трудные задачи.

С возрастом они понимают, сколько удачных моментов было упущено и как можно было бы жить, не отказавшись от выгодных предложений. И тогда Весы начинают действовать и рисковать. А риск, как известно, дело благородное. У них получается буквально всё, за что они берутся. Сидя на пенсии, Весы прекрасно занимаются любимыми делами, которые приносят неплохие деньги.

Рыбы редко мечтают о роскошной жизни и не требуют от судьбы больше, чем необходимо на самом деле. Им вполне хватает того, что они имеют на данный момент. Но бывают моменты, когда необходимо больше денег, а их в кошельке просто нет. Фантазеры-Рыбы начинают представлять себе маленький домик на берегу реки или озера, окруженный зеленью и прекрасными цветами.