Как получить бесплатный номер в отеле: турист показал уловку

Путешествующий по стране американец Райан Сентелль Стейт признался, что намеренно выпускал хомяков и мышей в гостиничных помещениях и жаловался на них персоналу, чтобы проживать за счет заведения. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на сайт Fox News.