Пт, 7.02.2020
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«Дерзкая смуглянка»: Настя Каменских заворожила поклонников снимком в джунглях

Настя Каменских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских опубликовала очередное притягательный снимок в своем Instagram-аккаунте. Она с мокрыми волосами, в купальнике цвета хаки позирует фотографу на мостике посреди множества деревьев. Создается иллюзия, будто бы за звездой открывается тропический лес, пишет Пятый канал.

Девочка из джунглей,

— написала артистка в подписи к снимку, уточнив, что сейчас находится в Мексике.

Поклонники признались, что у них фотография Каменских вызвала схожие ассоциации. Они отметили, что образ получился дерзким и в то же время необыкновенно красивым. По мнению фолловеров, небрежно убранные волосы только придали шарм поп-диве, а бикини акцентировало внимание на ее восхитительной фигуре. От Каменских было невозможно оторвать глаз.

Дерзкая смуглянка,

Настя, ты реально похоже на девушку из джунглей! Такая кудрявая, дерзкая и смелая!

Фигура — отпад!

Прям из фильма «Анаконда»,

— отметили комментаторы.

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