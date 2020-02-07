«Дерзкая смуглянка»: Настя Каменских заворожила поклонников снимком в джунглях

Поклонники признались, что у них фотография Каменских вызвала схожие ассоциации. Они отметили, что образ получился дерзким и в то же время необыкновенно красивым. По мнению фолловеров, небрежно убранные волосы только придали шарм поп-диве, а бикини акцентировало внимание на ее восхитительной фигуре. От Каменских было невозможно оторвать глаз.