Сб, 1.02.2020
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АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Роддом, в котором родились многие из вас, отметит полувековой юбилей. Смотрите, кто был первой роженицей!

Пельгулиннаский роддом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Роддом, который сейчас входит в состав женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, открыл свои двери 31 декабря 1970 года.

Первый малыш в Пельгулиннаском роддоме появился на свет 31 декабря 1970 года в 8:30 – родилась девочка весом 3900 граммов и ростом 51 см. С момента открытия роддома и до конца 2019 года врачи и акушерки приняли здесь 153 209 родов.

В 2020 году Пельгулиннаский роддом отметит свой юбилей – 50 лет деятельности!

«Ежегодно в Пельгулиннаском роддоме появляются на свет более 3000 детей, это значит, что каждый четвертый ребенок в Эстонии рождается именно здесь, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Трудолюбивый коллектив роддома характеризуют надежность, компетентность, этичность и заботливость. Здесь всегда исходят из интересов пациентов и семей», – добавила Бешкина.

Первая роженица Пельгулиннаского роддома Хелле Кирисберг родила девочку 31 декабря 1970 года в 8:30

Первая роженица Пельгулиннаского роддома Хелле Кирисберг, 31.12.1970

ФОТО: Kuvatõmmis videost Tallinnfilm AS / Rahvusarhiivi filmiarhiiv

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