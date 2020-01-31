МУРАШКИ ОТ ТАКОЙ СТРАСТИ ⟩ Дакота засветила в клипе накачанные ягодицы и горячую прелюдию

Полтора года прошло с тех пор, как Рита Дакота объявила о расставании с Владом Соколовским. За это время певица прошла огромный путь: от обиды на бывшего мужа до осознания собственной значимости, когда смогла простить Влада и наладить с ним нормальные отношения ради общей дочери. И пока поклонники строят гипотезы о возможном воссоединении экс-супругов, Рита уже успела обрести новое счастье.

Слухи о ее близких отношениях с оператором Федором Белогаем появились еще в прошлом году, но тогда Дакота опровергла домыслы. Теперь же артистка подтвердила, что счастлива и влюблена. «Я больше не верю в отношения «навсегда», но верю, что это может продлиться максимально долго и принести нам обоим много радости, ресурса, красоты и вдохновения», — делилась эмоциями Дакота около недели назад.

О выходе ролика звезда сообщила на своей странице в Instagram. «Больше, чем клип!» — отметила Дакота в подписи к публикации.

Сюжет клипа рассказывает романтическую историю любви пары. На протяжении видео герои страстно целуются, дурачатся, танцуют, смеются и наслаждаются временем, проведенном в компании друг друга. По сияющим глазам влюбленных видно, что они счастливы. Как рассказала Дакота в интервью PeopleTalk, работа над созданием ролика для нее очень много значит.

«В Лос-Анджелесе, когда мы снимали клип на «Электричество», Федя приехал к нам с режиссером на ужин и больше не уезжал, и Карина (Карина Кандел, режиссер клипа — Прим.ред.) изменила главного героя прямо в ночь перед съемкой. Сказала: «Федя, ты снимешься вместо него? Между вами прямо искры летят, мне в кадре именно это и надо», — говорит Дакота.

Новый избранник Риты живет и работает на Бали. Там Федор снимает музыкальные клипы и видео о путешествиях. Сначала влюбленные общались только на темы, связанные с работой, но постепенно сблизились. Поклонники предполагают, что именно ради новых отношений Рита решила перебраться на сказочный остров на целых три месяца.