МУРАШКИ ОТ ТАКОЙ СТРАСТИ ⟩ Дакота засветила в клипе накачанные ягодицы и горячую прелюдию
Рита Дакота и ее избранник по имени Федор представили новый клип. Песня «Электричество» посвящена страсти и влюбленности. Поклонники уверены, что вдохновением для артистки послужили именно новые отношения, пишет «Стархит».
Полтора года прошло с тех пор, как Рита Дакота объявила о расставании с Владом Соколовским. За это время певица прошла огромный путь: от обиды на бывшего мужа до осознания собственной значимости, когда смогла простить Влада и наладить с ним нормальные отношения ради общей дочери. И пока поклонники строят гипотезы о возможном воссоединении экс-супругов, Рита уже успела обрести новое счастье.
Слухи о ее близких отношениях с оператором Федором Белогаем появились еще в прошлом году, но тогда Дакота опровергла домыслы. Теперь же артистка подтвердила, что счастлива и влюблена. «Я больше не верю в отношения «навсегда», но верю, что это может продлиться максимально долго и принести нам обоим много радости, ресурса, красоты и вдохновения», — делилась эмоциями Дакота около недели назад.
О выходе ролика звезда сообщила на своей странице в Instagram. «Больше, чем клип!» — отметила Дакота в подписи к публикации.
Сюжет клипа рассказывает романтическую историю любви пары. На протяжении видео герои страстно целуются, дурачатся, танцуют, смеются и наслаждаются временем, проведенном в компании друг друга. По сияющим глазам влюбленных видно, что они счастливы. Как рассказала Дакота в интервью PeopleTalk, работа над созданием ролика для нее очень много значит.
«В Лос-Анджелесе, когда мы снимали клип на «Электричество», Федя приехал к нам с режиссером на ужин и больше не уезжал, и Карина (Карина Кандел, режиссер клипа — Прим.ред.) изменила главного героя прямо в ночь перед съемкой. Сказала: «Федя, ты снимешься вместо него? Между вами прямо искры летят, мне в кадре именно это и надо», — говорит Дакота.
Новый избранник Риты живет и работает на Бали. Там Федор снимает музыкальные клипы и видео о путешествиях. Сначала влюбленные общались только на темы, связанные с работой, но постепенно сблизились. Поклонники предполагают, что именно ради новых отношений Рита решила перебраться на сказочный остров на целых три месяца.
Сама артистка признавалась, что обожает Бали, поскольку это место дарит ей вдохновение. В начале года Дакота провела несколько недель в специальной школе, где медитировала и посещала семинары на тему саморазвития. После этого певица вместе с ребенком переехала в другую часть острова, где воссоединилась с Федором.