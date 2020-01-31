СЕНСАЦИЯ! ⟩ Послание из прошлого: в Сети опубликовали письмо принцессы Дианы своим сыновьям

На своей официальной странице в Instagram Пол Баррел опубликовал содержание письма, приложив к нему снимок принцессы Дианы, которая позирует вместе с маленькими принцами Гарри и Уильямом.

«Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность», — говорится в письме.

Пол Баррел пояснил, почему он раньше не рассказывал о письме. По его словам, ему захотелось обнародовать послание принцессы Дианы именно в тот момент, когда ее сын – принц Гарри – решился начать жизнь с чистого листа и отделиться от королевской семьи вместе со своей супругой Меган Маркл.