Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 января по 2 февраля

На этой неделе начинается последний месяц зимы. Встречать февраль стоит в хорошем расположении духа.
Портал Woman`s day поделился рекомендациями астролога относительно того, как можно сохранить удачу в самых разных сферах жизни — особенно в любви и в делах.
Овен
Эта неделя будет крайне непростой для Овнов, но достаточно продуктивной в целом. Начнется всё с позитивной ноты в понедельник и вторник, когда планеты будут находиться в идеальном положении. 31 января этих людей могут настичь большие неприятности в плане настроения и самочувствия. Чтобы сохранить эти параметры на высоком уровне, стоит больше общаться с друзьями, родными и близкими. Заговоры от бед и проблем тоже помогут обойти неудачи стороной.
Что касается в целом недели, то она будет достаточно светлой и понятной, но только в том случае, если Овны постараются больше общаться с друзьями и близкими, не станут проводить много времени в одиночестве. Это прекрасный период для динамики, работы, предложения новых идей в бизнесе, а также для активного и неординарного отдыха.
Телец
Субботу лучше посвятить отдыху и релаксации, духовным поисками и уединению. Не стоит говорить о работе даже по телефону и в социальных сетях. Если для каких-то Тельцов суббота станет полноценным рабочим днем, то этим людям лучше не искать приключений и сосредоточиться только на прямых обязанностях. В отношениях с родными и второй половинкой лучше избегать любых ссор.
Близнецы
У представителей этого знака Зодиака начинается интересный период времени, который может быть насыщен позитивными моментами в любой из сфер. В работе, например, Близнецов ожидают интересные изменения и смена обстановки. Это может означать наличие командировок и деловых поездок. Возможно повышение зарплаты, появление новых обязанностей. Главное — научиться заряжать себя положительной энергетикой на весь день.
В амурных делах этим людям тоже очень сильно повезет. Одиноким представителям этого знака удастся найти себе вторую половинку, влюбиться. Это идеальное время для романтики и свиданий. Только 29 января стоит побыть в уединении и сфокусироваться на работы еще сильнее, ведь в этот день звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс. Возможны трудности с деньгами, поэтому шопинг лучше слегка ограничить.
Рак
Самым опасным днем станет 31 января. В этот день на работе, на улице и в общественном транспорте можно встретиться с провокаторами — людьми, которые захотят спровоцировать у Раков появление нервного напряжения. Не стоит идти у таких людей на поводу. Павел Глоба советует помнить о том, что спокойствие — лучшее оружие против неудач и опасностей.
Лев
Львы относятся к числу самых активных и энергичных знаков Зодиака. Их силы на этой неделе приумножатся, поэтому появится возможность решить любые проблемы, которые встанут на пути. Самое главное — не наживать себе врагов среди коллег и не ссориться с близкими, второй половинкой. Астролог не советует гнуть свою линию, жертвуя позитивным настроением. Лучше искать повод для компромиссов.
Это идеальное время для начала отношений или для их завершения. Токсичные отношения необходимо разрывать, а с приятными и светлыми людьми стараться поддерживать хорошие отношения. Такая политика поможет Львам остаться на плаву даже в самой сложной ситуации сейчас и в глубоком будущем. На выходных лучше и вовсе побыть в уединении, чтобы не нарваться на неприятности.
Дева
У Дев ожидается стремительный рост удачи только на выходных — в феврале. Самым сложным днем станет понедельник. В первые пару дней недели стоит избегать общения с представителями самых злых знаков Зодиака. Эти люди с высокой вероятностью могут оказаться токсичными и даже опасными. Лучше общаться с теми, кто проверен временем и точно не подведёт в сложной ситуации.
Несмотря на то, что начало недели будет крайне непростым, будние дни идеально подойдут для получения новых знаний, так как планеты и звезды усилят память и любознательность Дев. Возможно, придется пойти на некоторые уступки ради близких — второй половинки, родственников, детей. Эти уступки нужны для того, чтобы люди увидели любовь Дев и их заботу.
Весы
Неделя идеально подходит также для смены работы, для собеседований, поиска новых увлечений. А вот тратить деньги лучше только в понедельник. Серьезные траты лучше пока приостановить. Павел Глоба настоятельно советует не брать кредиты, не давать деньги взаймы и принимать только взвешенные решения. Особенно это относится к 31 января — самому опасному дню предстоящей недели.
Скорпион
Начало недели будет крайне благоприятным и ярким временем. Первые три дня пройдут под эгидой позитивных звезд и планет. На выходных возможно появление негативного потока информации. Дурные вести могут расстроить Скорпионов, спровоцировав рост неудач. Мощный заговор от проблем и неудач поможет нейтрализовать проблемы и не допустить появления черной полосы.
Это хороший период для тех, кто любит находиться в уединении. Одинокие Скорпионы станут намного продуктивнее в творчестве и интеллектуальной работе в целом. Что до физических кондиций, то с ними всё тоже должно быть в порядке. Можно потратить свои силы на ремонт, уборку, перестановку мебели, домашние дела. Астролог советует людям этого знака больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.
Стрелец
Стрельцам придется защитить себя от чужой негативной энергии. Окружающие могут отрицательно влиять на удачу и настроение этих людей, особенно 28 января — в день, когда планеты и звезды войдут в диссонанс. Наиболее созидательными они будут 30 и 31 января, но даже в эти дни лучше дважды проверять себя на работе и в бизнесе, чтобы не допустить ошибок и не наломать дров.
В любви Стрельцов ожидают приятные моменты. Можно вместе отдыхать, отправляться в путешествия и поездки, общаться, посещать людные места. Главное — не грустить и не замыкаться в себе, потому что общение с приятными людьми станет единственным мощным источником позитивной энергии. Которая будет питать Стрельцов удачей и оптимизмом.
Козерог
Можно отправиться в командировку, запланировать поездку личного характера. Павел Глоба настоятельно не рекомендует сидеть на месте. Козерогам нужна динамика, активность, а также больше отдыха. Переутомления могут плохо сказаться на сне, запасе сил. В любви полезной будет такая черта как щедрость. Речь не о покупках, а о времени, которое стоит дарить любимому человеку.
Водолей
Данная неделя для Водолеев будет весьма приятной, но ближе к выходным возможны стрессы, вспышки тревоги и усталость. Побороть всё это поможет специальная медитация. Крайне важно не позволять негативным эмоциям и мыслям руководить сознанием. Справиться с проблемами помогут романтические встречи, поиск любви или времяпрепровождение с любимым человеком.
На буднях стоит следовать принятым ранее планам и не менять направления движения. В трудные минуты стоит быть чуточку внимательнее и расчетливее. Не помешает капелька хитрости в делах, касаемых денег и работы. Неделя будет насыщенной, интересной и богатой на события. Павел Глоба советует не пропускать ничего мимо себя. Нужно оставаться вовлеченными во всё и вся.
Рыбы
Самыми благоприятными дня станут выходные — 1 и 2 февраля. Это будут очень яркие дни, в которые можно принимать сложные решения и проводить время так, как того захочет сердце и душа. Рабочая неделя будет достаточно динамичной и где-то даже непредсказуемой, но и тут не стоит переживать зря, ведь звезды и планеты в значительной степени усилят интуицию Рыб.
В любви опасными станут негативные установки, с которыми стоит бороться уже с понедельника. В работе и бизнесе не помешает проверка данных, осторожность и предусмотрительность. Не стоит конфликтовать и наживать себе врагов лишний раз. В трудных ситуациях лучше показывать стремление к поиску компромиссов.