Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 января по 2 февраля

Самым опасным днем станет 31 января. В этот день на работе, на улице и в общественном транспорте можно встретиться с провокаторами — людьми, которые захотят спровоцировать у Раков появление нервного напряжения. Не стоит идти у таких людей на поводу. Павел Глоба советует помнить о том, что спокойствие — лучшее оружие против неудач и опасностей.

Лев

Львы относятся к числу самых активных и энергичных знаков Зодиака. Их силы на этой неделе приумножатся, поэтому появится возможность решить любые проблемы, которые встанут на пути. Самое главное — не наживать себе врагов среди коллег и не ссориться с близкими, второй половинкой. Астролог не советует гнуть свою линию, жертвуя позитивным настроением. Лучше искать повод для компромиссов.

Это идеальное время для начала отношений или для их завершения. Токсичные отношения необходимо разрывать, а с приятными и светлыми людьми стараться поддерживать хорошие отношения. Такая политика поможет Львам остаться на плаву даже в самой сложной ситуации сейчас и в глубоком будущем. На выходных лучше и вовсе побыть в уединении, чтобы не нарваться на неприятности.

Дева

У Дев ожидается стремительный рост удачи только на выходных — в феврале. Самым сложным днем станет понедельник. В первые пару дней недели стоит избегать общения с представителями самых злых знаков Зодиака. Эти люди с высокой вероятностью могут оказаться токсичными и даже опасными. Лучше общаться с теми, кто проверен временем и точно не подведёт в сложной ситуации.

Несмотря на то, что начало недели будет крайне непростым, будние дни идеально подойдут для получения новых знаний, так как планеты и звезды усилят память и любознательность Дев. Возможно, придется пойти на некоторые уступки ради близких — второй половинки, родственников, детей. Эти уступки нужны для того, чтобы люди увидели любовь Дев и их заботу.

Весы

У Весов начинается период времени, когда можно без особых проблем найти любовь, познакомиться с интересным человеком. Чтобы не разочароваться в будущем, стоит проверять заранее любовную совместимость . Полезно заняться преображением своего внешнего вида. На выходных обязательно нужно как следует отдохнуть, чтобы не навлекать на себя беду.

Неделя идеально подходит также для смены работы, для собеседований, поиска новых увлечений. А вот тратить деньги лучше только в понедельник. Серьезные траты лучше пока приостановить. Павел Глоба настоятельно советует не брать кредиты, не давать деньги взаймы и принимать только взвешенные решения. Особенно это относится к 31 января — самому опасному дню предстоящей недели.

Скорпион