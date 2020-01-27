Пн, 27.01.2020
Ты не станешь миллионером, пока не откажешься от этого: десять привычек неуспешного человека СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 января по 2 февраля

Зодиак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

На этой неделе начинается последний месяц зимы. Встречать февраль стоит в хорошем расположении духа.

Портал Woman`s day поделился рекомендациями астролога относительно того, как можно сохранить удачу в самых разных сферах жизни — особенно в любви и в делах.

Овен

Эта неделя будет крайне непростой для Овнов, но достаточно продуктивной в целом. Начнется всё с позитивной ноты в понедельник и вторник, когда планеты будут находиться в идеальном положении. 31 января этих людей могут настичь большие неприятности в плане настроения и самочувствия. Чтобы сохранить эти параметры на высоком уровне, стоит больше общаться с друзьями, родными и близкими. Заговоры от бед и проблем тоже помогут обойти неудачи стороной.

Что касается в целом недели, то она будет достаточно светлой и понятной, но только в том случае, если Овны постараются больше общаться с друзьями и близкими, не станут проводить много времени в одиночестве. Это прекрасный период для динамики, работы, предложения новых идей в бизнесе, а также для активного и неординарного отдыха.

Телец

Во всех сферах жизни Тельцам будет достаточно непросто преодолевать трудности на этой неделе. Именно поэтому им стоит воспользоваться цифровыми заговорами на любовь, удачу и деньги. Понедельник и вторник — самые лучшие дни для домашних дел, работы, романтики и свиданий. Начиная со среды Тельцов ожидает спад позитивной энергетики. Таким образом 1 февраля станет самым опасным днем недели.

Субботу лучше посвятить отдыху и релаксации, духовным поисками и уединению. Не стоит говорить о работе даже по телефону и в социальных сетях. Если для каких-то Тельцов суббота станет полноценным рабочим днем, то этим людям лучше не искать приключений и сосредоточиться только на прямых обязанностях. В отношениях с родными и второй половинкой лучше избегать любых ссор.

Близнецы

У представителей этого знака Зодиака начинается интересный период времени, который может быть насыщен позитивными моментами в любой из сфер. В работе, например, Близнецов ожидают интересные изменения и смена обстановки. Это может означать наличие командировок и деловых поездок. Возможно повышение зарплаты, появление новых обязанностей. Главное — научиться заряжать себя положительной энергетикой на весь день.

В амурных делах этим людям тоже очень сильно повезет. Одиноким представителям этого знака удастся найти себе вторую половинку, влюбиться. Это идеальное время для романтики и свиданий. Только 29 января стоит побыть в уединении и сфокусироваться на работы еще сильнее, ведь в этот день звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс. Возможны трудности с деньгами, поэтому шопинг лучше слегка ограничить.

Рак

У Раков ожидается достаточно нервная неделя. Избавиться от возможных стрессов и негатива им помогут специальные дыхательные техники. Чтобы всё задуманное прошло максимально успешно, следует тщательнее прорабатывать свои планы, а также как можно меньше делиться ими с окружающими. Можно легко подхватить простуду, поэтому лучше одеваться теплее.

Самым опасным днем станет 31 января. В этот день на работе, на улице и в общественном транспорте можно встретиться с провокаторами — людьми, которые захотят спровоцировать у Раков появление нервного напряжения. Не стоит идти у таких людей на поводу. Павел Глоба советует помнить о том, что спокойствие — лучшее оружие против неудач и опасностей.

Лев

Львы относятся к числу самых активных и энергичных знаков Зодиака. Их силы на этой неделе приумножатся, поэтому появится возможность решить любые проблемы, которые встанут на пути. Самое главное — не наживать себе врагов среди коллег и не ссориться с близкими, второй половинкой. Астролог не советует гнуть свою линию, жертвуя позитивным настроением. Лучше искать повод для компромиссов.

Это идеальное время для начала отношений или для их завершения. Токсичные отношения необходимо разрывать, а с приятными и светлыми людьми стараться поддерживать хорошие отношения. Такая политика поможет Львам остаться на плаву даже в самой сложной ситуации сейчас и в глубоком будущем. На выходных лучше и вовсе побыть в уединении, чтобы не нарваться на неприятности.

Дева

У Дев ожидается стремительный рост удачи только на выходных — в феврале. Самым сложным днем станет понедельник. В первые пару дней недели стоит избегать общения с представителями самых злых знаков Зодиака. Эти люди с высокой вероятностью могут оказаться токсичными и даже опасными. Лучше общаться с теми, кто проверен временем и точно не подведёт в сложной ситуации.

Несмотря на то, что начало недели будет крайне непростым, будние дни идеально подойдут для получения новых знаний, так как планеты и звезды усилят память и любознательность Дев. Возможно, придется пойти на некоторые уступки ради близких — второй половинки, родственников, детей. Эти уступки нужны для того, чтобы люди увидели любовь Дев и их заботу.

Весы

У Весов начинается период времени, когда можно без особых проблем найти любовь, познакомиться с интересным человеком. Чтобы не разочароваться в будущем, стоит проверять заранее любовную совместимость. Полезно заняться преображением своего внешнего вида. На выходных обязательно нужно как следует отдохнуть, чтобы не навлекать на себя беду.

Неделя идеально подходит также для смены работы, для собеседований, поиска новых увлечений. А вот тратить деньги лучше только в понедельник. Серьезные траты лучше пока приостановить. Павел Глоба настоятельно советует не брать кредиты, не давать деньги взаймы и принимать только взвешенные решения. Особенно это относится к 31 января — самому опасному дню предстоящей недели.

Скорпион

Начало недели будет крайне благоприятным и ярким временем. Первые три дня пройдут под эгидой позитивных звезд и планет. На выходных возможно появление негативного потока информации. Дурные вести могут расстроить Скорпионов, спровоцировав рост неудач. Мощный заговор от проблем и неудач поможет нейтрализовать проблемы и не допустить появления черной полосы.

Это хороший период для тех, кто любит находиться в уединении. Одинокие Скорпионы станут намного продуктивнее в творчестве и интеллектуальной работе в целом. Что до физических кондиций, то с ними всё тоже должно быть в порядке. Можно потратить свои силы на ремонт, уборку, перестановку мебели, домашние дела. Астролог советует людям этого знака больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

Стрелец

Стрельцам придется защитить себя от чужой негативной энергии. Окружающие могут отрицательно влиять на удачу и настроение этих людей, особенно 28 января — в день, когда планеты и звезды войдут в диссонанс. Наиболее созидательными они будут 30 и 31 января, но даже в эти дни лучше дважды проверять себя на работе и в бизнесе, чтобы не допустить ошибок и не наломать дров.

В любви Стрельцов ожидают приятные моменты. Можно вместе отдыхать, отправляться в путешествия и поездки, общаться, посещать людные места. Главное — не грустить и не замыкаться в себе, потому что общение с приятными людьми станет единственным мощным источником позитивной энергии. Которая будет питать Стрельцов удачей и оптимизмом.

Козерог

Козерогам стоит остерегаться токсичных людей, манипуляторов и недоброжелателей с энергетическими вампирами. Распознать последних помогут семь признаков. Не стоит вступать с такими людьми в полемику, конфликт. Лучше просто соглашаться с ними или не обращать на них внимание. В противном случае можно очень сильно испортить себе настроение и лишить себя удачи на всю неделю.

Можно отправиться в командировку, запланировать поездку личного характера. Павел Глоба настоятельно не рекомендует сидеть на месте. Козерогам нужна динамика, активность, а также больше отдыха. Переутомления могут плохо сказаться на сне, запасе сил. В любви полезной будет такая черта как щедрость. Речь не о покупках, а о времени, которое стоит дарить любимому человеку.

Водолей

Данная неделя для Водолеев будет весьма приятной, но ближе к выходным возможны стрессы, вспышки тревоги и усталость. Побороть всё это поможет специальная медитация. Крайне важно не позволять негативным эмоциям и мыслям руководить сознанием. Справиться с проблемами помогут романтические встречи, поиск любви или времяпрепровождение с любимым человеком.

На буднях стоит следовать принятым ранее планам и не менять направления движения. В трудные минуты стоит быть чуточку внимательнее и расчетливее. Не помешает капелька хитрости в делах, касаемых денег и работы. Неделя будет насыщенной, интересной и богатой на события. Павел Глоба советует не пропускать ничего мимо себя. Нужно оставаться вовлеченными во всё и вся.

Рыбы

Самыми благоприятными дня станут выходные — 1 и 2 февраля. Это будут очень яркие дни, в которые можно принимать сложные решения и проводить время так, как того захочет сердце и душа. Рабочая неделя будет достаточно динамичной и где-то даже непредсказуемой, но и тут не стоит переживать зря, ведь звезды и планеты в значительной степени усилят интуицию Рыб.

В любви опасными станут негативные установки, с которыми стоит бороться уже с понедельника. В работе и бизнесе не помешает проверка данных, осторожность и предусмотрительность. Не стоит конфликтовать и наживать себе врагов лишний раз. В трудных ситуациях лучше показывать стремление к поиску компромиссов.

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