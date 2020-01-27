ВИДЕО ⟩ Стали известны подробности крушения вертолета с Коби Брайантом и имена всех жертв

Напомним, что трагедия произошла накануне, в воскресенье, 26 января. Первоначально сообщалось, что на борту воздушного судна находились пять человек - сам Брайант, его 13-летняя дочь Джианна, ее друг вместе со своим отцом и пилот вертолета. Позднее оказалось, что в вертолете находилось девять человек. Никто из них не выжил в результате крушения.

«В результате крушения вертолета погиб Джон Альтобелли, главный тренер местной бейсбольной команды, его жена Кери и дочь Алисса, которая играла в одной команде с дочерью Брайанта», - цитирует The Associated Press родственников семьи Альтобелли.

Перед падением вертолет с Коби Брайантом на борту кружил примерно 15 минут. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Воздушное судно вылетело из округа Ориндж в Калифорнии и направлялось в город Таузанд-Окс. По информации радара, вертолет сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, а затем врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Очевидец крушения рассказал Los Angeles Times о последних мгновениях перед столкновением вертолета с землей.

«Это было неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и трещал. Но это было трудно разглядеть, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это», — цитирует слова Джерри Кочаряна издание.

Сообщается, что пассажиры вертолета летели на тренировку по баскетболу. Известно, что Коби Брайант регулярно пользовался этим видом транспорта, чтобы добраться до стадиона «Лейкерс».

Новость о смерти баскетболиста вызвало шок во всем мире. В частности, о трагедии написал американский президент Дональд Трамп.

«Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», - сообщил он в своем Twitter.

Свои соболезнования высказали знаменитые спортсмены - Леброн Джеймс, Шакил О Нил, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Александр Овечкин и другие.

На трагедию отреагировал российский ведущий Иван Ургант. Он заявил, что его любовь к баскетболу началась именно с Брайанта. Коби, которого артист увидел на паркете своими глазами. Позже Иван Ургант купил футболку «Лос-Анджелес Лейкерс» с фамилией и номером Брайанта. «Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели. А еще мы ровесники. Его младшая дочь на год младше моей», - отметил он.