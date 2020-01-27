УМУ НЕПОСТИЖИМО ⟩ Мужчина оставил двух сыновей в московском аэропорту с запиской и набором документов.

Мужчина, оставивший двух детей в возрасте пяти и восьми лет в московском аэропорту «Шереметьево», попал на фото. В распоряжении 5-tv.ru появился кадр, на котором отец запечатлен со своими сыновьями на эскалаторе в воздушной гавани. Снимок был сделан незадолго до случившегося.

5-tv.ru

Согласно последней информации, с мальчиками работают психологи. Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, оба ребенка сейчас находятся в больнице.

Лайфу удалось разыскать тетю жены Виктора, 41-летнего отца двух мальчиков. Ирина Николаевна и согласилась рассказать про царившую в семье атмосферу, отношения между мужем и женой и не самую радужную жизнь мальчиков.

Еще в конце лета, когда Виктор Гаврилов работал в Комсомольске-на-Амуре, Оля, как зовут его жену и мать обоих мальчиков, куда-то пропала. Она никому ничего не сообщила, ни о чем не предупредила, только сыновьям сказала, что «уехала в Москву на заработки».

Жила семья на съемной квартире. Виктор — по словам Ирины Николаевны, «простой работяга» — искал заработки где придется, подрабатывал охранником. Ольга же нигде не работала. Супруги то сходились, то расходились.

— Вот в прошлом году она от него в очередной раз ушла, три месяца где-то гуляла, потом очнулась, вернулась, слезно просила прощения, — рассказала собеседница Лайфа.

Несмотря на то что у ребят есть бабушка с дедушкой, которые регулярно видели внуков по выходным дням, отец пару раз оставлял их в приюте. Это случалось в те жизненные периоды, когда Оля уходила из дома «гулять», а Виктор уезжал на работу в Корею. Возвращаясь обратно, он забирал мальчиков домой.

Ирина Николаевна сетует, что Виктор и на предполагаемое место работы в Москву отправился с детьми.

— Мог оставить здесь детей дедушке с бабушкой, мог ведь и уехать куда угодно. Но потратил деньги на самолет, где-то же он их нашел (деньги. — Прим. Лайфа), — рассказала она.

Помимо этого она рассказала, что следователи уже звонили бабушке, к которой отец привозил ребят на выходные, но окончательное решение ей пока не известно.

Одноклассница матери мальчиков, Елена Бушейко, рассказала Лайфу, что у Ольги всегда были напряженные отношения с мужем. В 2017 году они развелись, и Ольга едва сводила концы с концами: денег не хватало, а алиментов Виктор не платил. В тот период она один раз занимала у Елены 300 рублей «на еду для деток» (примерно четыре евро), но потом пропала.

— Даже не знаю, как дети снова у него оказались, у неё всегда были хорошие родители, довольно обеспеченные. Но она писала, что у них тоже были проблемы с деньгами и отношения стали плохими, — рассказала она.

Последний раз Елена видела свою бывшую одноклассницу в 2018 году. Тогда Оля работала в гипермаркете. После этого они больше не созванивались и не списывались.

26 января сотрудников службы безопасности московского аэропорта Шереметьево в терминале D ждал сюрприз — двое мальчишек без сопровождения взрослых. У них обнаружились свидетельства о рождении и записка от отца, в которой горе-папаша объяснял своё решение оставить детей тем, что у него нет денег и мальчиков нечем кормить.