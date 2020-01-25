Гороскоп на 25 января: радостный день для Тельцов и интересные знакомства у Рыб

Благоприятные тенденции весьма сильны, и вероятен прогресс во многих начинаниях. Можно как сосредоточиться на одном значительном деле, так и начать несколько мелких – при правильной организации и самодисциплине ничто не помешает вам достичь успеха. День подходит для совместной работы, обсуждения важных вопросов, поисков компромисса – люди готовы к уступкам, даже если не заявляют об этом открыто.
У многих сильно стремление наладить свою жизнь, сделать ее более приятной и спокойной. Легко положить конец ненужным связям, правильно расставить акценты в отношениях. Вообще, это один из тех периодов, когда даже самые, казалось бы, неблагоприятные события имеют свою позитивную сторону, нужно лишь увидеть и оценить ее, пишет Dvorec.ru.
Овен
День связан с преодолением финансовых трудностей, возможно появление новых источников дохода. Вы настроены на удивление практично и распоряжаетесь деньгами столь благоразумно, что окружающим остается только позавидовать. Этот день подходит для общения и знакомств. Следует иметь в виду, что для важных встреч лучше выбирать спокойные места, где вас не будут отвлекать ни шум, ни присутствие посторонних людей.
В семейных отношениях отсутствует напряженность, можно обсуждать с родственниками разнообразные проблемы, не боясь негативной реакции. В романтической сфере чрезвычайно важно проявление инициативы, а также творческий подход к любым ситуациям.
Телец
Приятный и радостный день, события которого помогут настроиться на позитивный лад даже редким среди Тельцов закоренелым пессимистам. Не приходится прикладывать серьезных усилий для получения желаемого. Велика вероятность легких побед и удачных совпадений. Очень хорошо ситуация в финансовой сфере, можно позволить себе как запланированные покупки, так и спонтанные приобретения.
Не вызывают беспокойства стабильные, проверенные временем личные отношения. Новые связи также не таят серьезных опасностей – по крайней мере, для тех, кто не слишком спешит. Доверяйте своей интуиции и не отказывайте в помощи близким.
Близнецы
Неожиданные препятствия возникнут на пути тех, кто планировал в этот день довести до конца важные долгосрочные дела. Не исключены проблемы, порожденные вашей излишней амбициозностью, решением во что бы то ни стало настоять на своем. Зато те, кто готов к равноправным партнерским отношениям и не ждет от окружающих немедленного удовлетворения любого своего каприза, будут чувствовать себя вполне комфортно.
Творческие натуры обрадуются неожиданным идеям. В этот день вы можете делиться с окружающими любыми планами, а в разговорах – касаться самых важных вопросов. Взаимопонимание будет достигнуто, даже если в последнее время поводом для спора становился любой пустяк.
Рак
Вероятно удачное завершение многих начатых дел, появится достаточно поводов для радости и гордости. Держите близких людей в курсе своих планов, делитесь идеями – пришел удачный день для сотрудничества, принятия совместных решений. Возможно получение дорогих подарков или приобретение вещей, о которых вы давно мечтали.
Не следует слишком увлекаться занятиями спортом или светскими мероприятиями, переоценивать свои силы. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, вы полны энергии, которой следует правильно распорядиться. Выбирайте дела и занятия, которые могут принести практический результат.
Лев
Нежелательно проявлять излишнее упрямство, агрессивно настаивать на своем, навязывать окружающим свою волю. Это отличный день для проявления гибкости и сговорчивости, сдержанности в общении, некоторой мягкости. Не стоит опасаться, что окружающие сядут вам на шею – просто все будут чувствовать себя несколько спокойнее, если не придется тратить время и силы на борьбу за власть удовлетворение своих амбиций.
Вам не грозит недостаток внимания, в течение всего дня вы будете окружены заботой. Даже в дружеских отношениях с представителями противоположного пола присутствует элемент кокетства и флирта, и вы получаете от этого удовольствие, даже если знаете, что о серьезном романтическом увлечении речи быть не может.
Дева
День гармоничный и спокойный, преобладают позитивные тенденции, вы же используете сложившуюся ситуацию для достижения своих целей. Появляется возможность воплотить в жизнь творческие идеи, реализовать давние замыслы. Можно заниматься ремонтом и обустройством жилья, покупать мебель, наводить порядок.
Во всех сферах жизни заметна тенденция к избавлению от излишнего, наносного. Вряд ли кому-то удастся навязать вам свою волю, ввести вас в заблуждение. Прекрасно понимая и суть, и причину своих стремлений и желаний, вы двигаетесь вперед, не мешая желающим присоединиться. В романтических отношениях наступает момент, когда вашему избраннику предстоит принять важное решение.
Весы
День смены планов и переоценки ценностей, появления новых приоритетов и идей. Желательно прислушиваться к себе, поскольку влияние со стороны не всегда будет позитивным. Проверяйте всю поступающую информацию, есть вероятность, что недоброжелатели специально вводят вас в заблуждение. Хороший день для анализа событий прошлого. Ваши выводы будут верными и помогут в будущем.
Члены семьи прислушиваются к вашему мнению, друзья же обращаются за советами. Некоторым представителям знака придется взять на себя роль судьи и миротворца в чужих конфликтах. Жизненный тонус высок, день будет насыщенным и интересным. Посещение светских мероприятий возможно, но не должно отнимать у вас слишком много времени.
Скорпион
Позитивные тенденции очень сильны, что позволяет вам многого добиться и значительно продвинуться на пути к цели. Возможно появление новых идей и планов, реализация которых требует внесения изменений в обычный образ жизни. Подобные шаги даются легко, вы не цепляетесь за устаревшие воззрения и привычки. Избежать финансовых проблем поможет планирование расходов, а также обсуждение возможных покупок с близкими людьми.
Атмосфера в семье вполне благоприятна, возможно решение многих проблем. Время, проведенное в обществе любимого человека, позволяет не только получить приятные эмоции, но укрепить отношения, разрушить барьеры, мешающие полному взаимопониманию.
Стрелец
Очень хороший день для влюбленных, обещающий глубину и взаимность чувств, полное взаимопонимание, появление общих интересов. Тем, кто находится в поиске своей «половинки», стоит занять активную жизненную позицию, поскольку новые знакомства тем более вероятны, чем более вы будете деятельны и инициативны. В этот день велика вероятность зарождения романтической привязанности к человеку старшего возраста, обладающему значительным жизненным опытом и незаурядными знаниями.
Дела и развлечения неразделимы – и то, и другое приносит радость, дарит приятные эмоции и по-настоящему увлекает. У вас непременно будет возможность проявить свои творческие способности, незаурядный вкус и бурную фантазию. Рутина, скука и обыденность в страхе бегут с пути Стрельцов.
Козерог
Удачный день, вселяющий уверенность в себе, оптимизм и здоровый азарт. Существующие проблемы уже не ставят вас в тупик: их решение становится чем-то вроде увлекательной игры, позволяющей проявить свои творческие способности, блеснуть оригинальными идеями, изменить привычный ход событий. Вы более обычного стремитесь к разнообразию, а потому наверняка обрадуетесь возможности совершить небольшое путешествие, сменить обстановку.
Общение с друзьями и членами семьи подарит массу приятных эмоций, возможны подарки и сюрпризы. Любимый человек готов прислушаться к вашему мнению, в чем-то изменить свое поведение, нужно лишь быть корректным и избегать излишней резкости суждений.
Водолей
Близкие люди готовы помочь вам в решении многих проблем, взять на себя дела, не доставляющие вам ни малейшего удовольствия. В этот день вы можете почувствовать себя любимым и избалованным ребенком, немного покапризничать, высказать желания, которые раньше были тайной для окружающих. Высока вероятность неожиданных для вас романтических признаний, а также получения предложений, подразумевающих значительную перемену в образе жизни.
Жизненный потенциал высок, маловероятны серьезные проблемы со здоровьем, настроение будет стабильным. Нежелательно рисковать из-за пустяков или браться за очень тяжелую физическую работу: спокойный отдых более полезен и желателен, чем нагрузки.
Рыбы
Не стоит ожидать от этого дня грандиозных свершений, планировать большое количество разнообразных дел – их трудно будет довести до конца. Звезды благоприятствуют общению, обещают вам знакомства с интересными людьми, расширение кругозора и новые увлечения. Нежелательны легкомысленные поступки, действия, которые могут нанести ущерб вашим близким – последствия подобных шагов окажутся куда значительнее, чем вы предполагаете.
Неплоха финансовая ситуация, наиболее значительные расходы порождены вашим стремлением к совершенству во всем. Это день приобретения редких и красивых вещей, проведения дорогостоящих косметических процедур, работы над собственным имиджем.