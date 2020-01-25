Гороскоп на 25 января: радостный день для Тельцов и интересные знакомства у Рыб

У многих сильно стремление наладить свою жизнь, сделать ее более приятной и спокойной. Легко положить конец ненужным связям, правильно расставить акценты в отношениях. Вообще, это один из тех периодов, когда даже самые, казалось бы, неблагоприятные события имеют свою позитивную сторону, нужно лишь увидеть и оценить ее, пишет Dvorec.ru.

Овен

День связан с преодолением финансовых трудностей, возможно появление новых источников дохода. Вы настроены на удивление практично и распоряжаетесь деньгами столь благоразумно, что окружающим остается только позавидовать. Этот день подходит для общения и знакомств. Следует иметь в виду, что для важных встреч лучше выбирать спокойные места, где вас не будут отвлекать ни шум, ни присутствие посторонних людей.

В семейных отношениях отсутствует напряженность, можно обсуждать с родственниками разнообразные проблемы, не боясь негативной реакции. В романтической сфере чрезвычайно важно проявление инициативы, а также творческий подход к любым ситуациям.

Телец

Приятный и радостный день, события которого помогут настроиться на позитивный лад даже редким среди Тельцов закоренелым пессимистам. Не приходится прикладывать серьезных усилий для получения желаемого. Велика вероятность легких побед и удачных совпадений. Очень хорошо ситуация в финансовой сфере, можно позволить себе как запланированные покупки, так и спонтанные приобретения.

Не вызывают беспокойства стабильные, проверенные временем личные отношения. Новые связи также не таят серьезных опасностей – по крайней мере, для тех, кто не слишком спешит. Доверяйте своей интуиции и не отказывайте в помощи близким.

Близнецы

Неожиданные препятствия возникнут на пути тех, кто планировал в этот день довести до конца важные долгосрочные дела. Не исключены проблемы, порожденные вашей излишней амбициозностью, решением во что бы то ни стало настоять на своем. Зато те, кто готов к равноправным партнерским отношениям и не ждет от окружающих немедленного удовлетворения любого своего каприза, будут чувствовать себя вполне комфортно.

Творческие натуры обрадуются неожиданным идеям. В этот день вы можете делиться с окружающими любыми планами, а в разговорах – касаться самых важных вопросов. Взаимопонимание будет достигнуто, даже если в последнее время поводом для спора становился любой пустяк.

Рак

Вероятно удачное завершение многих начатых дел, появится достаточно поводов для радости и гордости. Держите близких людей в курсе своих планов, делитесь идеями – пришел удачный день для сотрудничества, принятия совместных решений. Возможно получение дорогих подарков или приобретение вещей, о которых вы давно мечтали.

Не следует слишком увлекаться занятиями спортом или светскими мероприятиями, переоценивать свои силы. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, вы полны энергии, которой следует правильно распорядиться. Выбирайте дела и занятия, которые могут принести практический результат.

Лев