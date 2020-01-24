Гороскоп на 24 января: Тельцам нельзя расслабляться, а Скорпионы легко воспринимают новую информацию

Вся эта пятница с самого рассвета будет проходить под эгидой 30-х лунных суток. Символ нынешнего дня — золотой лебедь. Это прекрасный день для подведения итогов. Нечасто такой благоприятный день бывает столь длинным, как сегодня. Советую вам уже с утра наполниться радостью и благодарностью, ведь в таком состоянии можно пребывать до субботнего утра.
Овен
Прислушайтесь к замечаниям окружающих в свой адрес – вам стоит пересмотреть свое отношение к работе.
Телец
В споре вы выйдете победителем. Но не стоит расслабляться, потому что ваш оппонент готов к ответному ходу.
Близнецы
Хороший день для начала нового рабочего проекта. Проявите креативность, и тогда результат вас порадует.
В этот день вам придется изменить планы. Будьте готовы отвлечься от работы и уделить время проблемам друзей.
Лев
На вас могут взвалить работу других людей, но простыми скандалами вы не добьетесь справедливости.
Дева
Вам придется решать проблемы близких. Эта помощь окажется своевременной, и вам будут благодарны.
Весы
В этот день можно составлять планы, но не стоит заниматься их реализацией. Подождите более удачного периода
Скорпион
Стрелец
Не отказывайтесь от выгодных предложений дня – в будущем это принесет не только прибыль, но и повышение статуса.
Козерог
День благоприятен для проявления творчества. Вам решать, как это выразится – писать картины или вышивать крестиком.
Водолей
Постарайтесь все делать заранее и оставить запас времени, чтобы никуда не опоздать и никого не подвести.
Рыбы
Новое неожиданное знакомство поможет вам взглянуть на собственные проблемы под другим углом.