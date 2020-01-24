Гороскоп на 24 января: Тельцам нельзя расслабляться, а Скорпионы легко воспринимают новую информацию

Овен

Прислушайтесь к замечаниям окружающих в свой адрес – вам стоит пересмотреть свое отношение к работе.

Телец

В споре вы выйдете победителем. Но не стоит расслабляться, потому что ваш оппонент готов к ответному ходу.

Близнецы

Хороший день для начала нового рабочего проекта. Проявите креативность, и тогда результат вас порадует.

Рак

В этот день вам придется изменить планы. Будьте готовы отвлечься от работы и уделить время проблемам друзей.

Лев

На вас могут взвалить работу других людей, но простыми скандалами вы не добьетесь справедливости.

Дева

Вам придется решать проблемы близких. Эта помощь окажется своевременной, и вам будут благодарны.

Весы

В этот день можно составлять планы, но не стоит заниматься их реализацией. Подождите более удачного периода

Скорпион

Вы настроены на восприятие новой информации. Учеба и получение знаний в этот день пройдет легче обычного, пишет «Сегодня».

Стрелец

Не отказывайтесь от выгодных предложений дня – в будущем это принесет не только прибыль, но и повышение статуса.

Козерог

День благоприятен для проявления творчества. Вам решать, как это выразится – писать картины или вышивать крестиком.

Водолей

Постарайтесь все делать заранее и оставить запас времени, чтобы никуда не опоздать и никого не подвести.

Рыбы