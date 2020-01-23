Брэд Питт отреагировал на истерию в сети о его «воссоединении» с Дженнифер Энистон

Брэд сейчас абсолютно трезвомыслящий человек и совсем в другом состоянии, нежели когда они были вместе. Он действительно рефлексирующий парень и много работал над собой. Он извинился перед ней за многие вещи, которые создавали проблемы в их отношениях. Он действительно взял на себя ответственность за свои ошибки, и это изменило их взаимоотношения сегодня. Они оба двигаются вперед,