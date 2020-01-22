ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! ⟩ Новый магнит для туристов! Смотри, как ярко теперь выглядит таллиннское Певческое поле

В среду после заката было представлено новое постоянное освещение арки и фасада здания таллиннского Певческого поля, пишет Rus.ERR.ee.

Кроме эстетических целей, освещение повысит безопасность во время передвижения по территории Певческого поля, а также поможет создавать световые эффекты во время мероприятий.

Освещение фасада главного здания можно будет регулировать в рамках большого светового спектра в зависимости от времени года или мероприятия. Особенно красиво здание Певческого поля смотрится при входе на Певческое поле со стороны Морских ворот.