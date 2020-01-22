ФОТО ⟩ Свиридова представила своего молодого бойфренда

Алена Свиридова представила публике своего молодого возлюбленного Давида Варданяна. В своем аккаунте Instagram она поделилась их совместным фото и сообщила, что они уже давно вместе.

«Один серый, другой белый, два веселых гуся. Как-то незаметно для себя прожили 11 лет. Кто бы мог подумать», - написала она.

Пост она украсила хештегами #дружбанародов и #русскиеиармянедругдругастоят.

Все 11 лет 57-летняя Алена и 43-летний Давид живут гражданским браком. Жениться они не собираются.

«У нас нет совместных детей и уже не будет. Мне кажется, это единственная причина, из-за которой стоит официально вступать в брак», —сказала она в одном из интервью.