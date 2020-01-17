LIMON LIVE ⟩ Начинающий певец EFIR вспомнил времена, когда был соседом группы «ПараТайн» и сильно провинился перед ними

Сегодня на Limon LIVE у ведущего Эдгара Гергель будет начинающий певец EFIR, который недавно представил свою первую песню «Дым», в программе мы узнаем, что артист приехал в Эстонию с Украины около 4 лет назад, сначала здесь занимался тяжелым трудом - мыл посуду и так далее.
Но теперь пришло время творчества, очень вероятно, что именно группа «ПараТайн», с которой EFIR жил по соседству около года, повлияла на его выбор. Он слышал звуки фортепиано, доносившиеся из квартиры известной эстонской группы, часто видел солистку коллектива с цветами от поклонников. Но один раз EFIR натворил делов, после чего ему пришлось краснеть перед группой.
Как дальше начинающий артист планирует развиваться и какие сюрпризы готовит для поклонников - смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!