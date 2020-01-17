Максим Фадеев обратился за помощью к подписчикам после звонка Филиппа Киркорова

Несколько месяцев назад продюсер Максим Фадеев заявил о прекращении существования лейбла MALFA. Он собрался создать новую компанию, пишут Дни.ру.
Недавно музыкант огорошил публику новым неожиданным заявлением. По словам Фадеева, он собирается воссоздать группу SEREBRO, обновив состав коллектива.
Об этом узнал поп-кроль эстрады Филипп Киркоров. Он тут же записал Максиму Александровичу голосовое сообщение, в котором высказал свое мнение на этот счет.
По словам исполнителя, Фадееву следует изменить название коллектива. Ведь будут новый состав и музыка.
Назови группу ZOLOTO. Апгрейд такой. Тем более, с твоими талантами создавать что-то новое и неординарное будет очень кстати. Подумай. Это я тебе как продюсер продюсеру говорю,
– дал совет Фадееву Киркоров.
Максим Александрович опубликовал запись голосового сообщения в своем Instagram-аккаунте. Он обратился за помощью к фолловерам и поинтересовался их мнением насчет предложенного Филиппом Бедросовичем названия коллектива.
Многие поклонники согласились, что название изменить все-таки стоит. Но им не понравился вариант Киркорова. "Скромнее надо быть. (или умнее. Простите)", – заявила подписчица.