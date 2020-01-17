Максим Фадеев обратился за помощью к подписчикам после звонка Филиппа Киркорова

Недавно музыкант огорошил публику новым неожиданным заявлением. По словам Фадеева, он собирается воссоздать группу SEREBRO, обновив состав коллектива.

Об этом узнал поп-кроль эстрады Филипп Киркоров. Он тут же записал Максиму Александровичу голосовое сообщение, в котором высказал свое мнение на этот счет.

По словам исполнителя, Фадееву следует изменить название коллектива. Ведь будут новый состав и музыка.

Назови группу ZOLOTO. Апгрейд такой. Тем более, с твоими талантами создавать что-то новое и неординарное будет очень кстати. Подумай. Это я тебе как продюсер продюсеру говорю,

– дал совет Фадееву Киркоров.

Максим Александрович опубликовал запись голосового сообщения в своем Instagram-аккаунте. Он обратился за помощью к фолловерам и поинтересовался их мнением насчет предложенного Филиппом Бедросовичем названия коллектива.