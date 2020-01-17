Фанаты заметили перемены в фигуре Ани Лорак после возможной тайной свадьбы

Украинская певица Ани Лорак удивила фанатов переменами в фигуре после возможной недавней свадьбы. Сейчас знаменитость путешествует по США.

На днях звезда выложила в Instagram новый снимок из Лос-Анджелеса, на котором засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. После этого поклонники засыпали звезду вопросами о тайном замужестве. Фанаты предполагают, что избранницей артистки стал ее молодой возлюбленный — Егор Глеб.

Свежее фото исполнительницы в Instagram взволновало фанатов не меньше предыдущего. В кадре певица позирует в толстовке и джинсах.

«Познавать новое, мыслить позитивно! Создавать лучшую версию Себя!» — подписала пост артистка.

Instagram @anilorak

На фото подписчики разглядели, как сильно округлились ее формы. Они намекнули, что после возможного бракосочетания с продюсером лейбла Тимати, звезда находится в интересном положении.