Фанаты заметили перемены в фигуре Ани Лорак после возможной тайной свадьбы

Украинская певица Ани Лорак удивила фанатов переменами в фигуре после возможной недавней свадьбы. Сейчас знаменитость путешествует по США.
На днях звезда выложила в Instagram новый снимок из Лос-Анджелеса, на котором засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. После этого поклонники засыпали звезду вопросами о тайном замужестве. Фанаты предполагают, что избранницей артистки стал ее молодой возлюбленный — Егор Глеб.
Свежее фото исполнительницы в Instagram взволновало фанатов не меньше предыдущего. В кадре певица позирует в толстовке и джинсах.
«Познавать новое, мыслить позитивно! Создавать лучшую версию Себя!» — подписала пост артистка.
На фото подписчики разглядели, как сильно округлились ее формы. Они намекнули, что после возможного бракосочетания с продюсером лейбла Тимати, звезда находится в интересном положении.
«Такую одежду выбирает, как будто бы беременна! Знаю, что сейчас просто так модно, но хотелось бы им деток с Егором»; «Какая же вы красивая! Вам так идет естественность! Никакой макияж так не красит»; «Какая красавица Каролиночка. Прекрасного вам отдыха! Набирайтесь сил и заряжайтесь теплом и хорошим настроением!» — написали фолловеры.