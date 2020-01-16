ФОТО В БИКИНИ И ЛЮБОВЬ ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии показала своего мужчину

Эстонская звезда социальных сетей Лиза Линд хоть и публикует в Instagram откровенные снимки, сделанные в родных краях или на заграничных курортах, но свою личную жизнь предпочитает в самом популярном своем блоге не афишировать.
На страничку Лизы, на которой она рассказывает о своих путешествиях по миру, подписано 36 тысяч подписчиков. Девушка также управляет несколькими другими аккаунтами, посвященными ее другим хоби - фотографии и визажу.
Впрочем, на днях в Instagram девушки появилось несколько занимательных снимков. В одном из постов она разместила фото со своим молодым человеком. Очевидно, возлюбленные сейчас находятся в Таиланде, где проводят совместный отпуск.
Делать снимки со своим бойфрендом — все равно что заниматься экстримальным спортом, потому что у тебя есть всего 15 секунд на то, чтобы сделать один хороший кадр, перед тем, как все закончится,
— написала Лиза в комментарии.
Днем ранее Лиза похвасталась своей подтянутой фигурой в голубом бикини.
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