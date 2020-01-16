С КАКОЙ НЕЧИСТЬЮ ВЫ РОДНЯ ⟩ Астрологи рассортировали нечистую силу по знакам Зодиака

Кикимора — эмоциональная, сентиментальная и чуткая и ласковая нечисть. Но противоречивая. Любит разнообразие и перемены. То ей хочется побыть зависимой и домашней, а то дикой, свободной, болотной. Поссорившись с Водяным, бежит к Домовому, разозлившись на Домового, возвращается к Водяному. Разрываясь первым и вторым обычно несчастна в личной жизни. При этом Кикимора — верный и преданный друг, если возьмется вам помогать — мало не покажется. Зато скучно не будет.

Кот Баюн — Лев

Кот Баюн — типичнейший Царь зверей, но впавший в детство. Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит, и все с огромной харизмой, даже если медведь наступил на ухо и голос далек от ангельского. Позерство и хвастовство у Кота в крови. Убаюкает навеки, даже если вы спать не собирались. Но нуждается в постоянной заботе — сметанке, свежем мяске, сливках, ласке — иначе захиреет. Однако, обольщаться не стоит Кот Баюн — животное дикое, и сколько не гладь ему шерстку, смотрит он все равно в лес.

Баба Яга — Дева

Баба Яга — она же уставшая от суеты и разочаровавшаяся в людях Василиса Премудрая. Как любая Дева — мизантроп и циник, уединившийся в избушке на курьих ножках для художественного плетения козней. Сушит на зиму мухоморы, чтобы угостить при случае зельем заплутавшего путника. Это замкнутая, чрезмерно осторожная, занудная и требовательная натура. Семь раз проверит, зачем явились, и только один раз отрежет вам хвост. Но по самые уши. На лету читает дурные мысли, чует дурные помыслы и отвечает адекватно. Однако если заручиться ее поддержкой, помощь будет неоценимой — ее живая и мертвая вода вернет с того света. В ее избушке все организовано в идеальном порядке, даже мухи летают по намеченной траектории.

Мара — Весы

Мара — приведение, живущее в потонувшем в тумане замке. Это мутное создание никогда не знает, куда пойдет, с кем, что наденет и зачем вообще ему это нужно. А скорее всего в итоге вообще никуда не пойдет, тщательно взвесив все «за» и «против». Приманить эту нечисть реально только «на жуткий интерес». Как и все Весы, Мара уверена, что не стоит бежать, если можно стоять, стоять, если можно сидеть, и сидеть, если можно лежать. Вечно сомневающаяся и медлительная, она никак не определится, явиться ей образе сгорбленной старухи или парить юной девой в белом платье, веселить взрослых днем или пугать детей ночью. Совместить все удовольствия сразу не получается — отсюда вечный разлад с действительностью.

Русалка — Скорпион