Black Star выкупил алкогольные бренды дешевого вина

В конце 2019 года входящее в холдинг ООО «Блэк Стар Сейф» получило права на девять товарных знаков ликвидирующегося плодоовощного комплекса «Зеленоградский», производившего дешёвое вино.

Речь идет о брендах Black Star, «Лоза Сарсон», «Золото Торуа», «Сангринелла», Wineverso, Wineweek, «Крепкая ягода», а также двух вариантах графических изображений марки «Поэзия вина». Все эти товарные знаки связаны с выпуском алкоголя, преимущественно вина.

«Зеленоградский» специализировался на алкогольной продукции низкого ценового сегмента, но с 2016 года проходит процедуру банкротства. Торговые знаки выкупили единым лотом за 6600 евро на аукционе по реализации имущества предприятия. Он состоялся в декабре на площадке Российского аукционного дома.

Холдинг Black Star владеет музыкальным и одежным лейблами, а также развивает фастфуд-бизнес, бьюти- и тату-салоны, картинг, автомойки, а с недавних пор еще и фитнес-клуб. При этом основатели — Тимати, Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Чассем, позиционируют себя как приверженцы здорового образа жизни и алкоголь не употребляют.

«Это наша позиция, не потому, что нас об этом попросили, но она совпадает с позицией страны. У нас белый имидж для нового поколения», — рассказывал Курьянов.

Приобретение брендов не связано с планами на алкогольные проекты. Основной вид деятельности «Блэк Стар Сейф» — защита интеллектуальной собственности.