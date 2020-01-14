Девять продуктов, которые нельзя есть утром

Какая пища противопоказана на пустой желудок?
Бутерброды с колбасой: вкусно, но нежелательно
Их в этом ряду упоминают в первую очередь, так как именно они несут с собой значительное количество калорий и жиров. Естественно, и полезность нулевая. Сегодня бутерброды стали неотъемлемой частью питания многих, поэтому надо попытаться их немного «разнообразить», сделав более питательными и полезными. К примеру, использовать только хлеб из цельного зерна, или же заменить колбасу, к примеру, сыром.
Изделия из мяса и полуфабрикаты
Копчености, сосиски, паштеты, беконы и прочие изделия пользуются высоким спросом. Но по выводам ВОЗ, вред от них равноценен курению сигарет. Продукты переработки мяса способны вызывать такие заболевания как рак кишечника, в связи с чем их употребление рекомендуют снизить до 50 г в сутки. Поэтому на завтрак лучше употреблять что-то другое.
Такие сочные цитрусовые
В первую очередь, следует исключить апельсины, поскольку на голодный желудок они вполне способны вызвать гастрит. Либо ту же аллергию. Но если стакан апельсинового сока утром для вас за правило, то перед этим нужно что-то съесть (к примеру, порцию овсянки).
Бананы, которые не к месту
Дело в том, что в них достаточно магния, и натощак они провоцируют развитие давления и прочих сердечно-сосудистых заболеваний (как результат нарушения кальциево-магниевого баланса).
Когда овощи не совсем полезны
Во многих из них присутствуют кислоты, а это возможное раздражение слизистой желудка. Кроме того, огурцы, капуста и некоторые другие овощи, съеденные натощак, могут повлечь за собой появление гастрита, или язвы.
Охлажденные напитки
Они не способствуют запуску пищеварения, в связи с чем питье нужно либо подогреть, либо исключить холодные напитки.
Продукты с большим содержанием сахара
Проблема в том, что с утра поджелудочная железа не может вырабатывать столько инсулина, сколько нужно для расщепления поступающего в кровь сахара. Результат – его повышение в крови. Кроме того, сахар в силу своего кислотообразующего свойства ведет к дестабилизации кислотно-щелочного баланса.
Такой ароматный кофе
Как это ни прискорбно, но именно кофе, выпитый на голодный желудок, негативно воздействует на слизистую, провоцирует выработку излишнего желудочного сока, и в конечном итоге ведет к появлению гастрита.
Чеснок
Конечно, не так много тех, кто с утра балуется пахучим яством. Но тем, кто его любит есть в любое время дня и ночи, лучше не употреблять его натощак, так как вполне возможны гастроспазмы.
Консервы
По определению, далеко не самая полезная пища. Тем более, на завтрак.
А что же можно (и нужно) есть по утрам? Как известно, за ночь из человека «уходит» 800-1000 миллиграммов воды, в связи с чем организм сам требует восполнить ее запасы. И стакан-другой воды натощак не только позволяет восполнить пробел, но и дает знак к приему пищи.
Яйцо – заряд сытости
Содержит не только белок, но и железо, и витамин А, благодаря чему активно насыщает организм и предотвращает чрезмерное употребление калорий в последующем. Стоят недорого, приготовить их не составляет труда.
Каша – еда не только для детей
Именно в них содержатся углеводы и полезные органические кислоты. Являются сытными, быстро усваиваются организмом. Дают необходимый заряд энергии на целый день, и при этом на фигуру негативного влияния никак не оказывают.
Вкусный и сытный хлеб
Речь идет о ржаном хлебе, который за счет большого количества углеводов поддерживает состояние сытости. Кроме того, в нем достаточно много разных витаминов и прочих микроэлементов.
Сыры – отличное сочетание с фруктами и овощами
Он присутствует во многих блюдах на завтрак. И в нем много белка и кальция.
Йогурты и кефиры
За счет содержащегося в них кальция и белка обеспечивают нормальное функционирование системы пищеварения. Также повышают устойчивость иммунной системы, нивелируют воздействие стрессовых ситуаций.
Мясо курицы
В нем практически нет жиров и углеводов и много белка. А вареное куриное мясо не только вкусное, но и не отражается на фигуре, пишет zen.yandex.ru.
И для сладкоежек
Выходом для них является мед, который превосходно дополняет любые продукты (каши, блины, творог и т.д.). Организм заряжается энергией за счет фруктозы. И не следует забывать, что это – мощнейший антисептик, который предотвращает многие вирусные заболевания.
И напоследок снова о воде. Специалисты настоятельно рекомендуют: пить ее всегда до приема пищи, причем не только по утрам. Более того, периодически на протяжении дня следует пить воду. В то же время во время еды и в первые минуты после приема пищи лучше он нее отказаться, так как выпитая в это время вода ведет к отложению жиров.