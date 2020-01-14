Девять продуктов, которые нельзя есть утром

Бутерброды с колбасой: вкусно, но нежелательно

Их в этом ряду упоминают в первую очередь, так как именно они несут с собой значительное количество калорий и жиров. Естественно, и полезность нулевая. Сегодня бутерброды стали неотъемлемой частью питания многих, поэтому надо попытаться их немного «разнообразить», сделав более питательными и полезными. К примеру, использовать только хлеб из цельного зерна, или же заменить колбасу, к примеру, сыром.

Изделия из мяса и полуфабрикаты

Копчености, сосиски, паштеты, беконы и прочие изделия пользуются высоким спросом. Но по выводам ВОЗ, вред от них равноценен курению сигарет. Продукты переработки мяса способны вызывать такие заболевания как рак кишечника, в связи с чем их употребление рекомендуют снизить до 50 г в сутки. Поэтому на завтрак лучше употреблять что-то другое.

Такие сочные цитрусовые

В первую очередь, следует исключить апельсины, поскольку на голодный желудок они вполне способны вызвать гастрит. Либо ту же аллергию. Но если стакан апельсинового сока утром для вас за правило, то перед этим нужно что-то съесть (к примеру, порцию овсянки).

Бананы, которые не к месту

Дело в том, что в них достаточно магния, и натощак они провоцируют развитие давления и прочих сердечно-сосудистых заболеваний (как результат нарушения кальциево-магниевого баланса).

Когда овощи не совсем полезны

Во многих из них присутствуют кислоты, а это возможное раздражение слизистой желудка. Кроме того, огурцы, капуста и некоторые другие овощи, съеденные натощак, могут повлечь за собой появление гастрита, или язвы.

Охлажденные напитки

Они не способствуют запуску пищеварения, в связи с чем питье нужно либо подогреть, либо исключить холодные напитки.

Продукты с большим содержанием сахара

Проблема в том, что с утра поджелудочная железа не может вырабатывать столько инсулина, сколько нужно для расщепления поступающего в кровь сахара. Результат – его повышение в крови. Кроме того, сахар в силу своего кислотообразующего свойства ведет к дестабилизации кислотно-щелочного баланса.

Такой ароматный кофе

Как это ни прискорбно, но именно кофе, выпитый на голодный желудок, негативно воздействует на слизистую, провоцирует выработку излишнего желудочного сока, и в конечном итоге ведет к появлению гастрита.

Чеснок

Конечно, не так много тех, кто с утра балуется пахучим яством. Но тем, кто его любит есть в любое время дня и ночи, лучше не употреблять его натощак, так как вполне возможны гастроспазмы.

Консервы

По определению, далеко не самая полезная пища. Тем более, на завтрак.