ГОРЯЧО ⟩ Самая сладкая попка Эстонии: Эрна Хуско вновь взбудоражила подписчиков своими формами

Эрна приехала в Таллинн в 12-летнем возрасте вместе с родителями. Девушка профессионально занималась фигурным катанием, но несколько лет назад оставила этот вид спорта, чтобы посвятить себя фитнесу.

Хуско неоднократно говорила о том, какими усилиями ей достались ее формы.

В прошлом году анонимный источник портала Elu24 сообщил, что известная фитнес-звезда из Финляндии, которая сейчас проживает в Эстонии, Эрна-Анна Хуско прибегла к услугам пластического хирурга, чтобы увеличить свои ягодицы, которым она обязана своей популярностью.

«За операцию заплатил мужчина, который разъезжает на серебряном Lamborghini», - сообщает источник и добавляет, что речь идет об эстонском бизнесмене Кариме Бараке.

Эрна также дала интервью MyHits, в котором рассказала о своем хобби. «Что касается фигурного катания, то все это в конечном итоге вышло из-под контроля. У меня был очень низкий вес - я весила всего 44 килограмма и просто не получала от занятий столько энергии и сил, как раньше», - рассказывала Хуско.

Это стало одной из главных причин, по которой она решил переключиться с фигурного катания на что-то другое. Хуско также сказала, что благодаря посещению тренажерного зала ее диета сильно изменилась: она перестала голодать и начала есть здоровую пищу.

Недавно Эрна начала помогать другим девушкам в борьбе с лишними килограммами.

А ее свежие фото, которые пользуются такой бешеной популярностью в Сети, служат для других дополнительной мотивацией.