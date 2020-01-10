Филипп Киркоров обжаловал решение суда о продаже его квартиры

Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского районного суда, взыскавшего с него 779 тысяч евро и обратившего взыскание на заложенную певцом в рамках ипотечного договора квартиру. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда, пишет Rambler.ru.
В суд поступила жалоба Филиппа Киркорова на решение суда от 5 декабря,
— рассказали в суде.
Ранее Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. По информации Агентства «Москва», для возмещения задолженности суд постановил продать квартиру артиста с установленной начальной стоимостью 2,9 миллионов евро. Также с торгов должны продать неотделимые улучшения и принадлежности, которые находятся в постоянной связи с квартирой — духовой шкаф фирмы Miele, четыре кондиционера Daikin и кофемашину Miele.
В феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network of the U. S. Department of Treasury) в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы.