Филипп Киркоров обжаловал решение суда о продаже его квартиры

Ранее Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. По информации Агентства «Москва», для возмещения задолженности суд постановил продать квартиру артиста с установленной начальной стоимостью 2,9 миллионов евро. Также с торгов должны продать неотделимые улучшения и принадлежности, которые находятся в постоянной связи с квартирой — духовой шкаф фирмы Miele, четыре кондиционера Daikin и кофемашину Miele.