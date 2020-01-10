Солист группы «140 ударов в минуту» умер в Москве от обморожения

Жизнь экс-солиста коллектива «140 ударов в минуту» оборвалась девятого января. «Не стало Юры Абрамова, друзья, подробностей пока не знаю сам...» — отметил Сергей на странице в социальной сети.
Позднее выяснилось, что мужчина пошел в магазин, поскользнулся и упал. Абрамова доставили в больницу с переохлаждением. Он скончался после операции в реанимации.
Александр Котов посвятил большой пост Юрию.
Смотрю на фото и не верю. Прости, что не договорили, не допели и не смогли. Сказать, что он был лучшим — нет. Сказать, что он был веселым — нет. Он просто был тем, кто дарил радость и зажигал огонь надежды — да! Он просто был человеком с большой буквы! Он поддерживал в трудности, в момент грусти умел найти нужные слова! Умел просто быть собой и радовать людей! Человек с необычайной харизмой. Для каждого, кто его встретил в своей жизни, он был искоркой радости и хорошего настроения. MC Beat, DJ, Поющий Ведущий... Для меня это был просто Юрка. Мир покинул еще один молодой артист, частичка наших с вами девяностых,
— говорится в посте Котова.
На странице коллектива «140 ударов в минуту» в социальной сети размещена запись, где коллеги Юрия просят собрать деньги на похороны.
«Умер Юрий Абрамов, солист группы «140 ударов в минуту» — талантливый DJ, добрый и позитивный человек. Его маме Наталье очень нужна финансовая помощь на захоронение. Друзья и неравнодушные к его жизни и творчеству, пожалуйста, помогите семье достойно проводить Юру. Номер для перевода посильной помощи 4817 7602 1234 5247. Большое спасибо! При переводе огромная просьба в сообщении писать «Юра», — говорится в публикации.