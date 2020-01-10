Солист группы «140 ударов в минуту» умер в Москве от обморожения

Смотрю на фото и не верю. Прости, что не договорили, не допели и не смогли. Сказать, что он был лучшим — нет. Сказать, что он был веселым — нет. Он просто был тем, кто дарил радость и зажигал огонь надежды — да! Он просто был человеком с большой буквы! Он поддерживал в трудности, в момент грусти умел найти нужные слова! Умел просто быть собой и радовать людей! Человек с необычайной харизмой. Для каждого, кто его встретил в своей жизни, он был искоркой радости и хорошего настроения. MC Beat, DJ, Поющий Ведущий... Для меня это был просто Юрка. Мир покинул еще один молодой артист, частичка наших с вами девяностых,