Бюст Анастасии Волочковой выскочил из купальника

Артистка примерила на тайском острове, где сейчас проводит свой отпуск, слитный купальник с принтом в виде головы тигра. На фото шикарный бюст Анастасии вывалился из купальника. Видимо, костюм для купания оказался мал красавице. Впрочем, Анастасию Волочкову эта авария не смутила. У балерины шикарные формы, поэтому она спокойно переносит любые конфузы. Хотя хейтеры и отругали артистку за неудачный выбор купальника.

«Дорогие мои, мне нечего стыдиться, а наоборот, есть за что благодарить Бога: за подаренную красоту, за силу воли, за трудолюбие и за умение всегда оставаться самой собой, – объясняет Анастасия Волочкова. – Красота требует жертв – это общеизвестный факт. Красота также требует величайшего труда. Моя прекрасная форма – это многолетний, изнуряющий труд по несколько часов в день у балетного станка. Успокойтесь, посмотрите уже на мои фото и сделайте правильные выводы. Насладитесь тем, что вы так отчаянно хотели увидеть и, перестав обсуждать меня, займитесь уже собой!»