Бюст Анастасии Волочковой выскочил из купальника

Бывает такое, что, покупая вещь через интернет-магазин, не угадываешь с размером. В такой же ситуации, судя по всему, оказалась и балерина Анастасия Волочкова, пишет Kp.ru.
Артистка примерила на тайском острове, где сейчас проводит свой отпуск, слитный купальник с принтом в виде головы тигра. На фото шикарный бюст Анастасии вывалился из купальника. Видимо, костюм для купания оказался мал красавице. Впрочем, Анастасию Волочкову эта авария не смутила. У балерины шикарные формы, поэтому она спокойно переносит любые конфузы. Хотя хейтеры и отругали артистку за неудачный выбор купальника.
«Дорогие мои, мне нечего стыдиться, а наоборот, есть за что благодарить Бога: за подаренную красоту, за силу воли, за трудолюбие и за умение всегда оставаться самой собой, – объясняет Анастасия Волочкова. – Красота требует жертв – это общеизвестный факт. Красота также требует величайшего труда. Моя прекрасная форма – это многолетний, изнуряющий труд по несколько часов в день у балетного станка. Успокойтесь, посмотрите уже на мои фото и сделайте правильные выводы. Насладитесь тем, что вы так отчаянно хотели увидеть и, перестав обсуждать меня, займитесь уже собой!»
«И завистливо и дерзко осуждая мои фото на пляже в купальниках, поймите, что для того, чтобы такой мини-купальник на себя надеть, нужно обладать такой стройной фигурой, какая позволяет это делать. Ну, не в пальто же мне плавать в водах!»