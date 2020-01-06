Пн, 6.01.2020
Срочно! Скандальный эстонский рэпер Томми Кэш возьмет на работу человека с зарплатой 4000 евро в месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Эстонцев учат уважать арабов, переехавших к нам в страну

История Рахима.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Министерство социальных дел призывает в новом году всех людей к доброжелательности, чтобы каждый мог чувствовать себя защищенным и участвовать в общественной жизни. Проходящая с 6 января по 11 февраля социальная кампания «Мы все разные, но мы все люди» рассказывает истории об издевательствах в школе, иностранной рабочей силе, этнических меньшинствах, людях с ограниченными возможностями и религиозных убеждениях.

Эстонский мальчик по имени Расмус подружился в детском саду с мальчиком по имени Рахим, но когда мать Расмуса пришла за ним в детский сад, она попыталась отговорить сына от общения с арабским мальчиком. Продолжение смотрите в видео!

НАВЕРХ