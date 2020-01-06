Тетка с рынка ⟩ Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров шокировала Сеть

Каникулы отличаются от привычного образа жизни артистки. Формат отдыха артистки подразумевает минимум макияжа либо его полное отсутствие, а также свитер, пуховик, теплые ботинки и шапка. Сегодня Альбина в таком виде поработала ямщиком собачьей упряжки.

Она проводит отпуск по уши замотанной в теплые вещи, но получает от происходящего невероятное удовольствие.

Во время одной из прогулом им даже удалось запечатлеть Северное сияние.

Отметим, что недавно в Сети попало фото Меладзе и Джанабаевой, где звезда выглядит вполне по-домашнему. Свитер голубого цвета, волосы в пучке и без использования повседневного макияжа. Поклонники были в недоумении от такого вида певицы, которая обычно выглядит совсем по-другому.