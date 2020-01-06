Пн, 6.01.2020
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Тетка с рынка ⟩ Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров шокировала Сеть

Альбина Джанабаева.

ФОТО: Fadeichev Sergei/ITAR-TASS

Известная певица Альбина Джанабаева вместе с мужем Валерием Меладзе и сыном Лукой на новогодние праздники отправилась на отдых в заснеженную Финляндию. Однако ждать красивых снимком в бикини и мини-платьях ожидать не стоит, пишет Topnews.

Каникулы отличаются от привычного образа жизни артистки. Формат отдыха артистки подразумевает минимум макияжа либо его полное отсутствие, а также свитер, пуховик, теплые ботинки и шапка. Сегодня Альбина в таком виде поработала ямщиком собачьей упряжки. 

Она проводит отпуск по уши замотанной в теплые вещи, но получает от происходящего невероятное удовольствие.

Во время одной из прогулом им даже удалось запечатлеть Северное сияние.

Отметим, что недавно в Сети попало фото Меладзе и Джанабаевой, где звезда выглядит вполне по-домашнему. Свитер голубого цвета, волосы в пучке и без использования повседневного макияжа. Поклонники были в недоумении от такого вида певицы, которая обычно выглядит совсем по-другому.

В результате Альбине посоветовали прибегнуть к помощи пластических хирургов. По их мнению, Джанабаева без косметики выглядит далеко не лучшим образом. Небрежный внешний вид певицы был подвергнут критике. «До сих пор загадка, как эта женщина в «Виагру» попала?.. Обычная тетка с рынка, на бабку старую похожа», - приложил певицу один из комментаторов.

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