Тетка с рынка ⟩ Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров шокировала Сеть

Известная певица Альбина Джанабаева вместе с мужем Валерием Меладзе и сыном Лукой на новогодние праздники отправилась на отдых в заснеженную Финляндию. Однако ждать красивых снимком в бикини и мини-платьях ожидать не стоит, пишет Topnews.
Каникулы отличаются от привычного образа жизни артистки. Формат отдыха артистки подразумевает минимум макияжа либо его полное отсутствие, а также свитер, пуховик, теплые ботинки и шапка. Сегодня Альбина в таком виде поработала ямщиком собачьей упряжки.
Во время одной из прогулом им даже удалось запечатлеть Северное сияние.
Отметим, что недавно в Сети попало фото Меладзе и Джанабаевой, где звезда выглядит вполне по-домашнему. Свитер голубого цвета, волосы в пучке и без использования повседневного макияжа. Поклонники были в недоумении от такого вида певицы, которая обычно выглядит совсем по-другому.
В результате Альбине посоветовали прибегнуть к помощи пластических хирургов. По их мнению, Джанабаева без косметики выглядит далеко не лучшим образом. Небрежный внешний вид певицы был подвергнут критике. «До сих пор загадка, как эта женщина в «Виагру» попала?.. Обычная тетка с рынка, на бабку старую похожа», - приложил певицу один из комментаторов.