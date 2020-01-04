Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года

В эти семь дней положение звезд будет достаточно благоприятным. Самое главное, что их энергетика стабильна и созидательна. Это значит, что данное время идеально подходит для постановки новых целей и их скорейшего достижения.

Овен

У Овнов наступает идеальное время для любовных приключений. Одиноким представителям данного Знака удастся привлечь внимание противоположного пола, но перед началом серьезных романтических отношений лучше воспользоваться гаданием на любовную совместимость.

Всем, кто уже влюблен или находится в отношениях, желательно посвятить себя семье, близким людям. Работа и бизнес на этой неделе должны отойти на второй план, но забрасывать полностью эту сферу нельзя. Возможны финансовые неурядицы и незапланированные траты.

Телец

Звезды сейчас находятся далеко не в лучше своей кондиции. Эта неделя может принести Тельцам много проблем в самых разных сферах, начиная от любви и заканчивая привычными делами.

Ближе к выходным необходимо задействовать все свои внутренние ресурсы, чтобы провести субботу и воскресенье в спокойствии. Для этого нужно решать все самые острые проблемы на работе и в любви, позаботиться о том, чтобы дома всё было убрано и ничего не отвлекало от отдыха и приятного общения с близкими.

Близнецы

Близнецам стоит сфокусироваться на заработках, работе и бизнесе, а также на необходимых покупках. Существуют Знаки Зодиака, которым легко достаются деньги. Близнецам же для того, чтобы разбогатеть, порой необходимо немного больше, чем просто талант. На этой неделе астрологи рекомендуют быть чуть более трудолюбивыми.

Также не стоит пасовать перед трудностями и сдавать назад при виде преград. Звезды хотят, чтобы люди этого знаки научились двигаться вперед и только вперед. В трудных ситуациях им поможет интуиция и предусмотрительность.

Рак

Это будет достаточно продуктивная неделя для Раков. Им удастся преуспеть в амурной сфере и достичь больших высот в финансовых делах, в работе и бизнесе.

Представителям этого Знака стоит стремиться к большему. Необходимо переводить отношения на новый уровень, браться за новые дела на работе. Амбициозные Раки смогут обрести необходимую уверенность и энтузиазм, без которых достичь своих целей будет чуть сложнее.

Лев

Это очень благоприятный период для Львов, которым стоит браться за дела в одиночку. Окружающие люди могут принести им только лишние проблемы. Больше всего астрологи рекомендуют опасаться энергетических вампиров. Необходимо научиться распознавать и защищаться от них.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться личным опытом и интуицией Чужие советы только запутают мысли, поэтому на них лучше внимание не обращать. В общении с людьми Львам поможет сопереживание и стремление к оказанию посильной помощи. Личные проблемы должны оставаться в приоритете.

Дева