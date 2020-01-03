Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы

Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Уэббер, который создал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклы: "Иисус Христос – суперзвезда", "Призрак Оперы", "Кошки", "Эвита" и другие, опубликовал мемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место и для принцессы Дианы.

Ллойд Уэббер описал встречу с Ее Высочеством. Она состоялась после просмотра мюзикла "Кошки". Тогда Леди Ди и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить автору свое восхищение постановкой.

В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров. Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным, дескать, он так и не понял, как они выполняют такие сложные элементы.

Ответить на удивление принца решила Диана. "Они это делают примерно вот так…" – сказала она мужу и внезапно села на шпагат.

Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ,