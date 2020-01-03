СМОТРИ ⟩ Анастасия Волочкова полностью обнажилась и дала отпор хейтерам

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей станице в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды. В подписи к снимку она посоветовала не воспринимать всерьез критику завистников.

«Какое же это счастье — находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда в жизни не видели», — начала свой пост Волочкова.

Она назвала низостью и ущербностью осуждение более успешных людей по различным поводам. Балерина призвала не обращать внимания на критику завистников.

«Достойные оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем», — добавила Волочкова.