Весело встретим Новый год! ⟩ Смотрите, какие красивые новогодние елки в домах известных русских жителей Эстонии

Елка Дениса Коваленко ФОТО: личный архив

Хозяйка шампанского бара Mull Беатриче: "Не до елок в этот раз. Mull переехал, поэтому вместо елки у нас пальма из сада".

Елка Беатриче ФОТО: личный архив

Астролог Ольга Потемкина: «За елку в нашей семье отвечает муж. Не подпускает к ней, пока все не установлено и не смонтирована гирлянда. Мне разрешено лишь вешать шары. Любопытная история Деда Мороза: мы забыли его на антресолях, когда переезжали в новую квартиру. Было это в марте. Под новый год жильцы нас разыскали и вернули нашего Дедушку. Он ведь настоящий хранитель дома!»

Елка Ольги Потемкиной ФОТО: личный архив

Фотограф Ольга Макина: «В этом году у меня первый раз в жизни искусственная елка. Каждый раз, наколовшись и перемазавшись в смоле, обещала себе: все. Сдержала обещание. Игрушек у меня два ящика, каждый год покупаю пару-тройку, в основном сделанных вручную, золотого, красного и белого цветов. Огонькам лет 15 уже, я консерватор. В этом году в студии яркие новенькие леды, но дома люблю такие приглушенные, неяркие. Выбираю свободный вечер, замораживаю хорошее шампанское и потихоньку, до ночи, слушаю музыку и украшаю елочку, это уже сложившаяся традиция/ Елка у меня стоит долго, иногда до февраля. Теперь, поскольку искусственная, есть опасность, что простоит до мая».

Елка Ольги Макиной ФОТО: личный архив

Шоколатье (конфеты ручной работы Shokomille) Келли Рейсманн: "Украшали с младшей дочкой. Это первый год, когда она активно помогала, и ничего не разбилось, ничего не сломалось. Именно поэтому у нас елка искусственная. Когда она подрастет, обязательно будем украшать настоящую, как в моем детстве. На елке много деревянных игрушек мышек - символа следующего года. Много игрушек передала мне мама, когда я была маленькой мы вместе их покупали".

Елка Келли Рейсманн ФОТО: личный архив

Главный тренер и руководитель танцевального клуба kreedo Dance Эдуард Коротин: "В этом году у нас елочка маленькая. Чем старше дети, тем елка меньше. Для настроения, букетиком на стол. Украшали в этом году с собакой и женой Юлией, так как дети уже дома совсем не сидят. Они только на крыльце гирлянды растянули и оленя с санками водрузили. Младший Эмиль всю свою комнату гирляндами украсил. Оно и понятно - танцор, светомузыка-дискотека-блеск праздника каждый день".

Елка Эдуарда Коротина ФОТО: личный архив

Мастер по перманентному макияжу, основательница студии PMU Center Ольга Кравченко: "Елку в этом году мы украсили дома. У нас есть традиция покупать живую елку в горшке и весной высаживать ее в землю. Но в этом году она осталась ждать нас, а мы улетели в теплые края, где елок нет, только пальмы. И вот такие оригинальное напоминание о том, что все-таки зима и Новый год".

Елка Ольги Кравченко ФОТО: личный архив