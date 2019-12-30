Весело встретим Новый год! ⟩ Смотрите, какие красивые новогодние елки в домах известных русских жителей Эстонии

Неизменный атрибут Нового года почти в каждом доме - красиво наряженная елка. Мы же должны под елкой искать подарки, не так ли? Limon.ee попросил некоторых русских известных людей Эстонии прислать фотографии своих елок и рассказать, как они их украшали. Смотрите на разные елки и пишите в комментариях, чья елка вам понравилась больше всего!
Певица Инна Литвин (живет в Москве): "Сложилась традиция, что встречать Новый год я приезжаю к родителям в Таллинн. И, как правило, в день приезда наряжаю елочку. В этом году мне помогали украшать мои собаки: одной пять месяцев, другой два года. Пока я украшала елку, они крутились возле меня и играли. Щенок периодически подходил кусать елку, но мы справились".
Радиоведущая, журналист Екатерина Вайзер: "Моя елка искусственная, она изменила мою жизнь в лучшую сторону. Несколько лет назад она поселилась в доме, и ее сразу все полюбили. Пропал страх, что весь мир в один миг утонет в иголках, если она вдруг упадет, елка радует красотой почти два месяца. Чем украшаю? В последнее время это в основном небьющиеся игрушки и даже съедобные, поскольку дома есть маленький сын и кошка. Обязательные атрибуты: электрическая гирлянда и звезда на макушке. Очень рекомендую всем искусственную ель. Да, она не пахнет лесом и хвоей, зато на одно срубленное и выброшенное дерево меньше!"
Официальный представитель фирмы Swarovski в Эстонии Ольга Белозерцева: "Украшательствми заниматься мне очень нравится, поэтому елка - это еще один способ пофантазировать и насладиться процессом самовыражения. В этом году решила угодить Металлической Крысе, и использовала много блеска в виде серебряной и золотой мишуры!"
Ведущая "Народного Радио" Анна Мажаева: "Когда родился старший сын, я завела традицию - каждый год покупать елочные игрушки. Несколько лет назад произошел забавный случай: коллега подарила мне елочную игрушку - белокурого мальчика с игрушкой руке, и буквально через непродолжительное время я стала мамой во второй раз. Традиционно в нашей семье мы наряжаем елку в середине декабря, вовлекая в процесс все молодое поколение нашей семьи, ведь традицию нельзя нарушать. И в этом году компанию молодежи составил тот самый родившийся светловолосый мальчуган!"
Организатор вечеринок Fashion Showcase Елена Малиш: "Каждый год, когда в нашем доме оказывается новогодняя елка, встает главный вопрос: как же ее нарядить? В этом году декабрь выдался очень загруженным работой и командировками, и мои дети решили украсить елку самостоятельно. Это была их новогодняя мечта! В результате получилась зеленая красавица в красных игрушках и золотых огоньках. Один вечер работы, но столько счастья для всех!"
Стилист и владелец одноименного салона красоты Денис Коваленко: "В этом году я думал, что не буду устанавливать елку. Но так часто бывал на Рождественском рынке на Ратушной площади, и под волшебным воздействием глинтвейна с "Вана Таллинном" появилось желание потратить деньги на елку. И, к счастью, на этом рынке есть шикарный домик, где продаются украшения Shishi, я приобрел энное количество украшений и игрушек-птиц на елку и понял, что в этом году ёлке в моем доме быть. В первый Адвент я нарядил елку и зажег первую свечу".
Хозяйка шампанского бара Mull Беатриче: "Не до елок в этот раз. Mull переехал, поэтому вместо елки у нас пальма из сада".
Астролог Ольга Потемкина: «За елку в нашей семье отвечает муж. Не подпускает к ней, пока все не установлено и не смонтирована гирлянда. Мне разрешено лишь вешать шары. Любопытная история Деда Мороза: мы забыли его на антресолях, когда переезжали в новую квартиру. Было это в марте. Под новый год жильцы нас разыскали и вернули нашего Дедушку. Он ведь настоящий хранитель дома!»
Фотограф Ольга Макина: «В этом году у меня первый раз в жизни искусственная елка. Каждый раз, наколовшись и перемазавшись в смоле, обещала себе: все. Сдержала обещание. Игрушек у меня два ящика, каждый год покупаю пару-тройку, в основном сделанных вручную, золотого, красного и белого цветов. Огонькам лет 15 уже, я консерватор. В этом году в студии яркие новенькие леды, но дома люблю такие приглушенные, неяркие. Выбираю свободный вечер, замораживаю хорошее шампанское и потихоньку, до ночи, слушаю музыку и украшаю елочку, это уже сложившаяся традиция/ Елка у меня стоит долго, иногда до февраля. Теперь, поскольку искусственная, есть опасность, что простоит до мая».
Шоколатье (конфеты ручной работы Shokomille) Келли Рейсманн: "Украшали с младшей дочкой. Это первый год, когда она активно помогала, и ничего не разбилось, ничего не сломалось. Именно поэтому у нас елка искусственная. Когда она подрастет, обязательно будем украшать настоящую, как в моем детстве. На елке много деревянных игрушек мышек - символа следующего года. Много игрушек передала мне мама, когда я была маленькой мы вместе их покупали".
Главный тренер и руководитель танцевального клуба kreedo Dance Эдуард Коротин: "В этом году у нас елочка маленькая. Чем старше дети, тем елка меньше. Для настроения, букетиком на стол. Украшали в этом году с собакой и женой Юлией, так как дети уже дома совсем не сидят. Они только на крыльце гирлянды растянули и оленя с санками водрузили. Младший Эмиль всю свою комнату гирляндами украсил. Оно и понятно - танцор, светомузыка-дискотека-блеск праздника каждый день".
Мастер по перманентному макияжу, основательница студии PMU Center Ольга Кравченко: "Елку в этом году мы украсили дома. У нас есть традиция покупать живую елку в горшке и весной высаживать ее в землю. Но в этом году она осталась ждать нас, а мы улетели в теплые края, где елок нет, только пальмы. И вот такие оригинальное напоминание о том, что все-таки зима и Новый год".
Снежана Хярма, совладелица Pavlova Cafe: "У нас всегда елки делятся на два дома. Одна в городе - это искусственная от Shishi, другая - настоящая на даче. Мы всегда ходим в лес за елкой на первый адвент. Рождество и Новый год - это мое любимое время года, и я подхожу к этому очень серьезно. Игрушек у нас много, они ретро-стиля, в свое время покупались ящиками. Можно лет десять наряжать елки, и всегда они будут разными. В следующем году хочу купить разноцветные фонарики".
Дизайнер Оксана Тандит: "Елку покупаем пару последних лет в лесу RMK- это уже семейная традиция. Мне нравятся дикие, настоящие ели. Они не такие густые, но настоящие, и что важно, стоят два месяца и не осыпаются. Цветовая гамма в угоду серебристой крысе - белый и серебро. От гирлянд и огней решили в этом году отказаться, они отвлекают внимание от главной героини - елки".
Экстрасенс Илона Калдре: "У нас елка искусственная, считаю, что живая елка - это мертвая энергетика. Игрушки каждый год должны быть новые, в зависимости от цвета наступающего года. Но три игрушки (по количеству членов семьи) - старые. И на нашей елке обязательно игрушка-ангел".
Владелица ресторана Tar Tar köök+baar Лена Шмакова: "У нас елка в ресторане. Украшали наши официанты. Игрушки у нас разные, многие куплены в Shishi".
Дизайнер Диана Денисова: "Так как ждем год Белой металлической крысы, в этом году с елкой все просто - она бело-серебряная. И совсем немножко золота - как же без него! Каждый год на моей елке появляется хотя бы одна новая игрушка. В этот раз это гранаты. Можно много говорить о том, что символизирует плод граната (богатство, достаток и т.п.), но мне эти елочные игрушки просто понравились! Под елкой традиционно дежурят Дед Мороз и Снегурочка. Мы с ними примерно ровесники. Так что традиционно встречаем Новый год вместе!"
Искусствовед Эвелина Ведом: "На Новый год мы уже много лет подряд украшаем искусственную ель. Настоящие растут у меня в саду, и я слишком хорошо знаю, сколько времени требуется для того, чтобы елочка выросла большой. Декор нашей елочки - это история нескольких поколений нашей семьи: здесь есть елочные украшения, принадлежавшие некогда моим бабушке и деду, есть игрушки из маминого детства, есть елочные украшения, которые мы привезли из путешествий, а также игрушки, которые мои (теперь уже взрослые) дети сделали когда-то своими руками! Коллекцию наших елочных украшений мы пополняем каждый год, и покупка такой игрушки приурочена, как правило, к какому-то важному семейному событию!"
Ювелир Катерина Пишон: "Елка у нас всегда живая и пахнет хвоей. Украшать помогают дочка и муж, для меня важно, чтобы все принимали в этом процессе участие. Ну и что, что елка криво стоит и гирлянды не хватило. Главное - стоит, горит и пахнет".
Владелица клиники LaserMed Ольга Тубалева: "Елку украшаю всегда вместе с детьми. Игрушки тоже частично от них, что-то сделано своими руками, что-то со спортивной символикой - подарки с соревнований".
Член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски: "К елке в этом году было несколько требований: 1. Натуральная ель 2. Высотой около двух метров 3. Форма, приближенная к идеальному конусу. 4. Шарики из стекла серебряного, розового и красного оттенков 5. Разноцветные огоньки. Все удалось воплотить, и елка нас радует".
Дизайнер интерьера Виктория Банков: "Поскольку в конце этого года я только переехала в новую квартиру, дома у меня елка из неразобранных коробок. Рождество отмечали с родственниками моего жениха в Финляндии. Елочку украшали там же всей семьей игрушками, некоторым из которых более 30 лет. Елка искусственная из идеалистических соображений".
Визажист Лидия Малиновская: "Я брала за основу обычные золотые и серебряные маленькие шарики и добавляла большие стеклянные от Shishi. Вместо звезды у меня ангелочек - как благословение на следующий год. Парочка игрушек-шнурков с украшениями на концах) и символичная для меня фигурка балерины, потому что я занималась балетом. Не использовала всевозможные дождики, повесила на елку светящуюся теплым светом гирлянду.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев: "Елку ставим каждый год, в этом году по мере сил и умения ее помогал украшать старший сын, 3-летний Максим. Я вообще люблю Новый год и всё, что с ним связано. С детства привык, чтобы в доме была живая елка под потолок, и с тех пор не отхожу от этой традиции. Всех с праздниками - прошедшими и наступающими!"