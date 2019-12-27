Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Сегодняшний день сулит необыкновенные любовные приключения сразу нескольким знакам Зодиака.

Овны в этот день будут ходить по тонкому льду. Представители этого знака из-за недопонимания в официальных отношениях всерьез могут задуматься об измене. Их половинкам стоит следить за возлюбленными.

Легкое волнующее головокружение от пузырьков шампанского сегодня не помешает Тельцам. Главное — чрезмерно не увлекаться спиртными напитками.

Близнецам пора разнообразить сексуальную жизнь. Попробуйте поменяться с партнером ролями или приобретите в секс-шопе необходимый для новых игр «инвентарь».

Обзавестись красным бельем или любой другой материей этого цвета срочно необходимо Ракам. Ваша половинка набросится на вас, как разъяренный бык во время корриды.

Лев, ваш партнер в последнее время чересчур пассивен. Что ж, придется взять ответственность за жаркую ночь на себя.

Скромников и тихонь звезды рекомендуют искать Девам. Дело в том, что в тихом омуте этих ребят водятся черти, которые не смогут оставить вас равнодушными.

Весы, купите своим половинкам кляп и используйте его во время утех. Если БДСМ — не ваша тема, то просто перестаньте обижаться на слова, сказанные партнером во время секса.

Пора использовать в сексуальной жизни свежие фрукты и ягодки, Скорпион. Разложите их на теле партнера, а потом скушайте без ножа и вилки!

Стрельцы будьте чуть сдержаннее. Ваш партнер может испугаться вашей излишней откровенности. Однако и слишком скованная манера поведения также может обидеть вашу половинку.

Стоит поразмыслить над новыми стратегиями завоевания сексуальных партнеров, Козероги. Предстоящий день может быть весьма богатым на плотские удовольствия.

Водолеи, держите себя в руках. Не стоит бросаться с флиртом к первому встречному незнакомому человеку. Даже если вы уже совсем отчаялись найти любовь.