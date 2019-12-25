Гороскоп удачи: самые везучие и невезучие знаки Зодиака

Точно так же можно найти людей, которым хронически не везет: кто теряет все и ничего не находит, кто попадает в ужасные ситуации или ставит не на ту лошадь.

Уровни нашей везучести видны в гороскопах рождения: чем больше благоприятных аспектов в карте, тем чаще человеку улыбается удача, и наоборот: если планеты слабые и пораженные, с большей вероятностью мы будем говорить о неудачах.

У каждого бывают белые и черные полосы в жизни: наше везение или невезение в определенное время во многом определяется транзитными ситуациями, которые проходят в тот или иной день, затрагивая планеты в наших гороскопах. Но все же попробуем сегодня определить, кому из знаков обычно везет больше всего, а кому чаще не везет и почему?